Ушли в самоволку

Сотрудники Иртышского ОП Управления полиции города Усть-Каменогорска нашли двоих воспитанников, самовольно покинувших Центр адаптации несовершеннолетних.

На канал 102 обратилась воспитатель Центра адаптации несовершеннолетних. Она сообщила, что двое воспитанников 11 и 12 лет самовольно покинули центр.

Для установления местонахождения несовершеннолетних по тревоге незамедлительно была собрана оперативно-поисковая группа.

Стражи порядка опросили прохожих, которые могли владеть какой-либо информацией, тщательно проверили прилегающие территории. Осмотрели скверы, парки, места скопления молодёжи, кафе, подъезды жилых домов.

– В результате предпринятых мер инспектор ОДН Иртышского ОП лейтенант полиции Нургельды Ислямов и сотрудник ювенальной полиции Иртышского ОП капитан полиции Руслан Мазбаев обнаружили мальчиков на пересечении улиц Новаторов и Льва Толстого, – прокомментировал исполняющий обязанности начальника Управления полиции Усть-Каменогорска подполковник полиции Орал Рыспаев.

Как пояснили несовершеннолетние, они захотели прогуляться по городу, не предупредив об этом воспитателей. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает, дети доставлены в центр.

Ерик Абитов