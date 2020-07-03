Ушли в науку

Лучшего молодого учёного года определили в ВКГУ имени С. Аманжолова.

В высшем учебном заведении знают, как «зацепить» молодых людей и мотивировать их заниматься научной деятельностью. Недавно в стенах ВКГУ имени С. Аманжолова прошел конкурс на звание «Лучший молодой учёный года».

В состязании пытливых умов участвовали докторанты, преподаватели и научные сотрудники вуза в возрасте до 35 лет.

– Цель конкурса – поддержка молодых учёных университета, которые активно занимаются научно-исследовательской деятельностью, – сообщили в отделе организации научно-исследовательских работ ВКГУ.

По итогам заседания конкурсной комиссии третье место заняли преподаватели Высшего колледжа ВКГУ Молдир Манкей и Жадыра Карсакбаева. Второе место присудили младшему научному сотруднику Национальной научной лаборатории коллективного пользования Дастану Буйткенову и преподавателю Высшего колледжа ВКГУ Савелию Мужчиль.

Звания «Лучший молодой учёный года» удостоен младший научный сотрудник научно-исследовательского центра «Инженерия поверхности и трибология» Айдар Кенесбеков.

Ания Есмухамет