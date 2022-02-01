Урожай зависит от качества семян

Соблюдение самых строгих требований к посеву различных сельскохозяйственных культур на полях Восточно-Казахстанской области ежегодно находится под контролем профильных структур и специалистов. Накануне посевной этот вопрос актуален как никогда.

Основа будущего урожая закладывается задолго до проведения весенне-полевых работ. Ничто не в силах отменить извечные заботы о хлебе насущном и привычные хлопоты аграриев. По информации управления сельского хозяйства ВКО, одной из ключевых задач на селе зимой является своевременная экспертиза семенного материала.

Чтобы иметь представление о посевных площадях, не будет лишним рассказать об их структуре в нашем регионе.

– В 2021 году по Восточно-Казахстанской области общая посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 1384 тысячи гектаров, – рассказала руководитель отдела растениеводства, земледелия и мелиорации профильного управления Карлыгаш Нуриханова. – Из них зерновые и зернобобовые культуры занимают 599 тысяч гектаров, масличные – 486 тысяч гектаров, кормовые – 268 тысяч гектаров, бахчевые – 4,6 тысячи гектаров, картофель – 18 тысяч гектаров, овощи – 8,2 тысячи гектаров. По сравнению с 2020 годом прирост площадей, занятых сельхозкультурами, составил 17 тысяч гектаров.

Ежегодная структура посевных площадей в основном соответствует научно обоснованной системе земледелия, кроме посевов подсолнечника. Анализ показывает, что доля подсолнечника ежегодно составляет 32-33 процента. В некоторых районах цифра достигает 40-45 процентов, в то время как рекомендуемая максимальная норма равна 25 процентам.

Специфика прошлого года, когда казахстанские фермеры были вынуждены немало сил направить на борьбу с засухой, побуждает всех укреплять кормовую базу.

– По прогнозу аграриев, в Восточном Казахстане посевная площадь кормовых культур в 2022 году увеличится на 6,5 тысячи гектаров к уровню 2021 года, – продолжает Карлыгаш Нуриханова. – В общей сложности она составит 274,4 тысячи гектаров. Из них силосные культуры будут занимать 17,4 тысячи гектаров, однолетние травы – 51,3 тысячи гектаров, многолетние травы – 205,5 тысячи гектаров, другие кормовые культуры – 0,2 тысячи гектаров.

Для получения высоких урожаев перед посевной кампанией семена сельскохозяйственных культур проверяются в специализированных лабораториях АО «Казахстанская аграрная экспертиза» («КазАгрЭкс»).

По словам специалистов, семена обследуются по показателям всхожести, жизнеспособности, влажности, массы 1000 семян, чистоты, заражённости болезнями, заселённости вредителями с полным анализом. По итогам экспертизы аграриям ВКО выдаются удостоверения о кондиционности или результаты анализа семян. В 2021 году для оплаты услуг лаборатории из средств местного бюджета выделено 56,6 млн тенге.

Что же представляет собой семенной фонд региона? Под урожай 2022 года по области объём засыпки семян всех культур составляет 121,3 тыс. тонн. Это 97 процентов от плана. Из них на зерновые культуры приходится 104,8 тыс. тонн – 108,1 процента, масличные – 4,3 тыс. тонн – 92,7 процента, кормовые – 0,7 тыс. тонн, картофель – 11,5 тыс. тонн – 95,8 процента.

– Весь семенной материал проходит проверку по качественным показателям до начала проведения весенне-полевых работ, – говорит Карлыгаш Нуриханова. – По данным «КазАгрЭкс», в декабре 2021 года поступило на проверку 51,1 тыс. тонн семян, из них проверено 42,1 тыс. тонн, которые на 100 процентов являются кондиционными.

Если говорить о качестве, то соответствуют первому классу 25,5 тыс. тонн (6 процентов), второму классу – 13,7 тыс. тонн (32 процента), третьему классу – 2,9 тыс. тонн (7 процентов).

Как отметила руководитель отдела растениеводства, земледелия и мелиорации управления сельского хозяйства ВКО, аграрии региона полностью обеспечены нужными семенами зерновых, зернобобовых культур и картофеля.

Ежегодно складывается небольшой дефицит в собственных семенах по масличным (обеспеченность – 96 процентов) и кормовым культурам (обеспеченность – 95 процентов). Эта нехватка восполняется за счёт поставок из Павлодарской, Алматинской и Костанайской областей, а также за счёт компаний – реализаторов импортных семян.

Таир Сапаргалиев

Фото из открытых источников