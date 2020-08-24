«Урожай» уничтожен

В Зайсанском районе уничтожили два гектара дикорастущей конопли.

Выкос и сожжение этого дикорастущего растения осуществлены в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2020». Действия в тылу участка пограничного отделения «Акжон» произвела группа военнослужащих пограничного управления по Зайсанскому району во главе со старшим оперуполномоченным по ОВД отдела контрразведывательной и разведывательной деятельности майором Бахытжаном

Шадановым.

Стоит отметить, во время оперативно-розыскных мероприятий установить лиц из числа местных жителей, возможно, причастных к возделыванию наркосодержащих растений, не удалось. При этом в ходе осмотра местности обнаружены признаки культивирования наркотических веществ, а именно пластиковые бутылки, вёдра и сельскохозяйственные инструменты.

Ания Есмухамет

Зайсанский район