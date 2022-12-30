Уровень безработицы в ВКО ниже республиканского

В Региональной службе коммуникаций ВКО прошла пресс-конференция с участием первого заместителя акима области Алмасхана Сматлаева, который рассказал об итогах социально-экономического развития региона.

Череду брифингов, организованных во исполнение поручения Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, в рамках концепции «слышащего государства», в преддверии нового года завершил первый заместитель акима Алмасхан Сматлаев и проинформировал журналистов о предварительных итогах социально-экономического развития Восточно-Казахстанской области за 2022 год.

— В области обеспечивается стабильный и качественный рост показателей экономики. По итогам года объёмы производства промышленности вырастут на 102,6%, сельского хозяйства — 103%, строительных работ — 105,9%, инвестиций — 106%, — сообщил Алмасхан Бауржанович.

При этом, по данным спикера, поступления в государственный бюджет увеличились в 1,3 раза. Валовой региональный продукт достигнет 3,5 трлн тенге с ростом на 103,5%.

— Среднемесячная заработная плата выросла на 124% и составляет 276 тыс. тенге. Уровень безработицы не превышает 4,8%, тогда как по РК – 4,9%, — заключил первый замакима ВКО.