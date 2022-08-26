Уроки здоровья

Как укрепить здоровье будущего школьника к новому учебному году?

До начала учебного года остаются считанные дни. Часто на приёмах у врача родители будущих первоклассников задают вопросы: как правильно подготовить ребёнка к учебному году, чем нужно кормить, как укрепить иммунитет и минимизировать стресс у школьника?

Врач-педиатр поликлиники № 1 города Усть-Каменогорска Клара Кунчинова отмечает, что малышу необходимо помочь сделать успешный старт, подготовить физически и психологически.

– Период адаптации ребёнка к школе длится от двух-трёх недель до полугода. Это зависит от его индивидуальных особенностей, степени подготовки к школе. Главное – необходимо своевременно пройти профилактический осмотр, – говорит врач.

В рамках диспансеризации будущий школьник проходит осмотр и консультацию узких специалистов: невролога, хирурга, ортопеда, офтальмолога, оториноларинголога, стоматолога, логопеда, психолога.

Также необходимо сдать перед школой общий анализ крови, который покажет содержание гемоглобина, лейкоцитов (клеток крови, защищающих организм от инфекции) и других форменных элементов крови. В список лабораторных исследований входят анализ мочи и соскоб.

Также педиатр подчеркнула важность профилактических прививок.

– Убедитесь, что ребёнок защищён от инфекций – у него есть все профилактические прививки в соответствии с возрастом. В шесть лет, к примеру, ставится прививка от кори, краснухи и паротита и АбКДС (от коклюша, дифтерии и столбняка). При отрицательной пробе Манту проводят ревакцинацию против туберкулёза, – поясняет специалист.

По мнению врача, родители не должны пренебрегать консультациями педиатра, на которых дополнительно можно получить рекомендации по укреплению иммунной системы и витаминотерапии.

Необходимо также, по словам Клары Кунчиновой, обратить внимание на питание ребёнка. Необходимо употреблять свежие овощи, фрукты и ягоды. Особенно важны продукты, содержащие витамин С: шиповник, киви, болгарский перец, капуста, чёрная смородина, петрушка. Что касается поливитаминов в таблетках, то их также можно пропить, однако лучше стараться получать их из продуктов. Важный совет: приучите малыша завтракать.

За две недели до начала учебного года следует наладить режим сна.

– В него нужно входить плавно: для этого достаточно будить и укладывать ребёнка каждый день немного раньше, чем в предыдущий. Это необходимо для баланса гормональной системы и во избежание стресса из-за раннего подъёма, – объяснила педиатр.

Кроме того, необходимо заранее выработать режим дня, приближенный к школьному: ночной сон – не менее 10 часов, подъём утром – в одно и то же время. Ложиться спать нужно не позднее 22.00.

– Не менее двух-трёх часов ребёнок должен проводить на свежем воздухе, обязательно чередуя отдых с занятиями. Важно уделить внимание физическому развитию ребёнка. Занимайтесь с ним физкультурой ежедневно, как минимум, по 15-20 минут. Решите, какие спортивные секции он сможет посещать, – подытожила врач.

Аида Жумекенова