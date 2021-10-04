Уроки за шахматной доской

На территории Курчумского района действует 41 общеобразовательная школа. Но только в одной из них есть класс, где в числе дисциплин в ученическом расписании значатся шахматные баталии.

Речь идёт о школе № 5 в селе Курчум, где три года назад появился шахматный класс. В том заслуга учителя начальных классов Гульназ Каратаевой. При встрече она рассказала, что проводить минуты и часы над доской с фигурами научилась, когда ещё сама была школьницей. Постепенно интеллектуальная игра затянула, стала любимым хобби. Когда после университета пришла работать в школу, то постаралась научить игре в шахматы малышей своего начального класса, и это удалось.

Затем было участие в областном конкурсе, с такими же педагогами, как и она, увлечёнными шахматами и готовыми прививать интерес к этой игре детям. По итогам конкурса наша героиня удостоилась первого места. В 2019 году выиграла республиканский конкурс «Шахматы в школе». В качестве приза школа № 5 получила 20 шахматных комплектов с досками и фигурами, магнитную настенную доску, такие же часы. Такое приобретение позволило оснастить одну из аудиторий, сделать её по-настоящему шахматной. Теперь один час в неделю в классе Г. Каратаевой проходят уроки игры в шахматы.

– Я прошла обучающие курсы в Усть-Каменогорске, – говорит Гульназ Каратаева. – Занятия вели опытные, известные тренеры. Нам удалось овладеть методикой преподавания игры в шахматы в детской аудитории. Позже это помогло в моей дальнейшей работе.

Что дают такие занятия детям? По словам педагога, они приучают их максимально концентрировать внимание на той или иной рассматриваемой теме, вопросе. Улучшают память, заставляют задуматься о последствиях принятых решений и совершённых действий, наконец, учат более ответственно смотреть на происходящее в жизни.

Педагог и сама продолжает играть в шахматы. По её словам, они ещё и помогают привести в порядок расшалившиеся нервы. После партии над доской начинаешь отчётливо понимать, что после любой, даже проигранной партии будут другие. Любая пешка на доске может стать ферзём. То есть надо идти к жизненной мечте, главное – не растерять веру в неё.

Гульназ рассказала, что окончила школу, в которой сейчас работает. При выборе будущей профессии не сомневалась ни минуты: она не представляет себя без окружения детей, той особой ауры, которая есть только в стенах школы. После окончания университета и получения диплома сразу пришла сюда работать. Главное в профессии – воспитание личности, настоящего гражданина своей страны. Шахматы в этом тоже являются хорошим помощником.

В школе № 5 Курчума обучаются 166 детей. По итогам минувшего учебного года она заняла первое место в районном конкурсе «Лучшая организация среднего образования». Победитель определялся по таким критериям, как внедрение информационных коммуникаций в процесс обучения, обеспечение доступности качественного образования, повышение квалификации педагогов, их доля с высокими квалификационными категориями и т. д. Школа становилась победителем многих областных и республиканских конкурсов. Наличие шахматного класса, единственного в районе, позволяет делать обучающий и образовательный процессы ещё более качественными.

Рысбек Жантыкеев

Фото автора

Курчумский район