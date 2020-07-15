Уроки «ювелира» по дереву

Резьба по дереву для кого-то – ремесло, а для Еркина Турымова было искусством. Было – потому что талантливого педагога, музыканта, художника, замечательного человека недавно не стало. Но его дело живет в учениках, в его неповторимых

работах.

Наше знакомство с Еркином Сейтказиновичем произошло незадолго до трагической даты.

Учитель технологии средней школы посёлка Алтайский был одним из немногих умельцев Глубоковского района, кто занимался художественной резьбой по дереву. Плоды его труда можно с лёгкостью назвать произведениями искусства. А его самого – волшебником. В его руках буквально на глазах оживал обычный кусок древесины, превращаясь в невероятные образы или роскошный предмет быта. В творческой копилке мастера – сотни работ, и все они сделаны с большой любовью, и в каждой из них есть частичка души автора.

В процессе их создания Еркин Турымов применял любой подручный материал – оргстекло, полистирол, фанеру и даже металл. Однако больше всего он любил работать с деревом. Из него мастер вырезал всё, что мог вообразить, что подсказывала его фантазия – начиная с маленьких сувениров, заканчивая кроватью с узорным изголовьем.

Деревянные шедевры, выполненные другими мастерами, всегда восхищали Еркина Сейтказиновича. Он уверял, что этот вид искусства открывает невероятные возможности человеческих рук.

– Как воплотить всё это в реальность – такому никто никогда не научит. Должно быть огромное желание, тяга к ремеслу, а дальше – практика, опыт. Всё, чему можно научить, – это техника безопасности, как не пораниться. Резцы по дереву очень острые, – признавался мастер.

Увлечение творчеством у уроженца Курчумского района началось во время службы в военно-морском флоте. В редкие свободные минуты после дежурства на вахте молодой человек выпиливал надфилем из отработанных металлических деталей морского судна колечки, отправлял их домой в подарок многочисленной родне.

Кольца из высококачественной стали, к слову, смотрелись на пальце настоящим ювелирным украшением. Заказы на «драгоценности» стали поступать моряку не только от родственников, но и от многих земляков. Как оказалось, умение выпиливать, вытачивать, вырезать ему досталось в наследство от деда – кузнеца, известного на всю округу народного умельца.

После демобилизации молодой моряк подарил всем своим сослуживцам по памятному сувениру. Из оргстекла он выточил противолодочный корабль «Упорный», на котором служил, – как память о море, годах доблестной службы, верных и настоящих друзьях.

Несмотря на то, что ему твердили, что такой талант нельзя зарывать в землю, Еркин Турымов решил поступить в музыкальное училище в Семее по классу «домбра». Ему всегда хотелось не только виртуозно играть на этом инструменте, но и знать теоретические основы музыки, обучать этому детей.

Когда же выпускник училища пришел работать в школу, то уроков музыки оказалось недостаточно для полной ставки педагога, и Еркин Сейтказинович решил получить ещё одну специальность – учителя технологии, заочно поступив в Алматинский индустриальный университет.

Всё это время он не переставал мастерить по дереву. Когда женился и у супругов родились две дочери, его творчество стало хорошим подспорьем в пополнении бюджета молодой семьи. Еркин Сейтказинович делал на заказ различную мебель – кровати, стулья, столы, гамаки. Вспоминал, как в перестроечные годы, в пору безденежья, ему порой платили безналичным расчетом – приводили во двор коров и другой домашний скот.

В поселок Алтайский вместе с семьей он переехал 17 лет назад, устроился учителем в местную школу. Приобретая с годами опыт педагогического труда, мастер понял, что его дар «оживлять» дерево стал глубже и полнее после появления учеников, последователей его таланта. Обучая их, мастер делился своим богатым опытом, приобщал к творчеству и созиданию.

– Работа с деревом воспитывает у детей художественный вкус, способствует их интеллектуальному развитию, – говорил учитель. – А прикосновение пальчиков к фактуре натурального дерева дарит малышам приятные тактильные ощущения. К тому же этот материал экологически безопасный.

Работая в мастерской, он старался дать основы этого прикладного вида творчества и раскрыть индивидуальность каждого ребёнка.

– Начинается обучение с мелкой резьбы – изготовления разделочных досок, всевозможных шкатулок. Но уже с первых шагов становится понятно, насколько быстро увлекаются дети. Правда, в последнее время с сожалением замечаю, что некоторые ребята быстро охладевают к занятиям – их больше тянет к компьютеру. И это меня беспокоит, – сетовал Еркин Сейтказинович. – Хотелось, чтобы и дома, в семье, родители внушали своим детям, особенно мальчикам, что это пригодится в жизни, если даже они получат другую профессию.

Для поделок Еркин Турымов в основном использовал мягкую древесину тополя или березы, сосна же слишком твердая и плохо поддается обработке. Струганные доски практически всё лето он просушивал во дворе в тени. Под солнцем они могут потрескаться, и тогда из них ничего не получится, говорил он.

Когда материал был готов, мастер приступал к делу. Это достаточно длительный процесс, требующий скрупулёзности и ювелирной точности. На создание одного изделия у Еркина Турымова уходило две недели, а порой и больше, в зависимости от сложности.

Работа над художественно-декоративным изделием он начинал с нанесения эскиза-рисунка, выражающего первоначальный замысел. Затем художник брался за резцы, чтобы придать формы деревянной материи.

После того как декоративные элементы на поверхности заготовки вырезаны, мастер её ошкуривал и покрывал лаком, чтобы защитить от разрушения и придать законченный вид изделию, а для цвета иногда использовал колер.

Поделки Еркина Сейтказиновича отличаются разнообразием. Это настенные панно в виде различных животных и птиц, подставки, которые служат украшением в квартире. Чаще всего мастер дарил их друзьям и родственникам.

Он считал, что тот, кто вкусил удовольствие от общения с «теплым» материалом, на долгие годы не сможет расстаться с творчеством, поскольку художник обретает чувство радости от того, что подарил дереву вторую жизнь.

Еркин Турымов посвятил учительской профессии более 40 лет. Поделки его учеников неизменно занимали призовые места на районных и областных конкурсах, слётах юных техников, являлись украшением проводимых в посёлке и районе выставок. Еркин Турымов неоднократно становился призёром областных конкурсов руководителей кружков юных техников. В прошлом году он занял второе место в области за работу из дерева «Тайтұяқ».

Изделия ручной работы сегодня особенно ценятся. Потому что они индивидуальны и неповторимы. Еркин Турымов считал, что искусство изготовления деревянных изделий достигло в Казахстане высокого уровня. Во многих аулах деревянные резные изделия по-прежнему успешно соперничают с изделиями фабричного производства. Поэтому пока есть спрос, мастера по дереву будут востребованы. Он также был убежден, что народные ремесла – понятие широкое. К ним можно отнести произведения мастеров, которые были изготовлены в единственном экземпляре, серийное производство сувенирных изделий, изготовление предметов домашнего обихода и прочее. Некоторые народные ремесла граничат с искусством, другие относятся к духовной культуре и призваны сохранить древние традиции, третьи – к материальной сфере. Но и те и другие виды ремесел, считал он, нужно непременно развивать.

Мастер во время нашей встречи раскрыл несколько секретов своей работы.

– Древесина – это уникальный материал, – рассказал он. – Чтобы поверхность коры стала гладкой, по ней можно пройтись металлической щёткой и наждаком. Спилы тоже шлифуются наждачной бумагой. Затем нужно обработать поверхность древесины антисептиком, чтобы не заводился жук-короед, плесень и грибки не уничтожали природный материал. Через несколько дней после этого следует покрыть древесину морилкой до желаемого колера, а потом лаком. Секретов много, ими я всегда с удовольствием делюсь со своими учениками.

Увлечение музыкой также сопровождало Еркина Сейтказиновича всю его жизнь. Звуки домбры и баяна, народные песни всегда звучали в его семье. Супруги Турымовы на протяжении многих лет являлись постоянными участниками городских, районных и областных мероприятий, радуя зрителей своими творческими номерами.

– Без музыки, как и без рукоделия, уже не мыслю своё существование, – говорил он. – С детства люблю песню, хорошую музыку, поэзию, которые являются для меня настоящей отдушиной.

Еркин Сейтказинович Турымов считал, что если человеку дано умение, он должен им распорядиться правильно и передать его своим ученикам…

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район