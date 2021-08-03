Уроки полеводства с прицелом на экспорт

К очистке семян озимых зерновых культур нового урожая приступили производственники и учёные ТОО «Восточно-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция». На механизированном току начала работу новая семяочистительная линия, которая была создана в конце прошлого года и прошла испытания.

Современная технологическая линия обеспечивает, по информации руководителя ТОО «ВКСХОС» Александра Томашенко, высокое качество семян, соответствующих строгим стандартам и жёстким требованиям потребителей. Об этом и многом другом стало известно на мероприятии, посвящённом традиционно проводимому Дню поля. К слову, нужно отметить, что состоялось оно на открытом воздухе с соблюдением всех санитарных требований.

– Рады, что принимают участие наши самые близкие коллеги и партнёры, с которыми плотно работаем много лет, – говорит Александр Томашенко. – По традиции мы выбрали время, когда на поле уже видны предварительные результаты нашего совместного труда. В числе гостей из других регионов компании, поставляющие современные химические препараты, удобрения, семена и технологии.

Он также подчеркнул, что учёные и практики из ВКСХОС готовы поделиться собственными разработками в аграрной науке и практике. Их потенциал в селекции и семеноводстве новых сортов и гибридов тоже велик. Использование его актуально в условиях пандемии, важности замещения импорта, процессов локализации. По силам коллегам оказание востребованных услуг по анализу состава почвы, сертификации качества сырья и готовой продукции, научному сопровождению проектов.

ОБМЕН ОПЫТОМ

Мини-выставка новой техники, агрегатов, установок продемонстрировала последние тенденции в отрасли. Представлены ещё образцы сортов, гибридов, необходимая литература. Что особенно важно, гости могли всё это увидеть «вживую» и потрогать руками. Не случайно диалог шёл у кромки поля.

– Подобные встречи важны для получения новых знаний, обмена опытом, по возможности мы будем их проводить, – подчеркнул руководитель Управления сельского хозяйства ВКО Владимир Гайламазян. – Если каждый из вас извлечёт для себя пользу, станет применять на практике, освоит новую технологию, технику, внедрит инновации, иные подходы к делу – цель будет достигнута.

Опытные участки, деляны и клетки радуют глаз, да и сердце понимающего толк в деле профессионала-агрария. Зерновые, масличные, кормовые культуры выглядят здесь как на картинке. Причём высажены как местные гибриды и сорта, так и образцы сельхозкультур гостей и коллег. И прямо на поле идёт показ и анализ живой стены растений. Как на ладони видны все плюсы и минусы, а первых явно больше у так называемых аборигенов и иностранок.

Генеральный директор ТОО «Астана-Нан» Бекмырза Садыков, генеральный директор ТОО «Рапуль Казахстан» Ардак Сыпырыков, менеджеры компаний, другие гости по ходу общения отметили ценность подобного диалога. Они обратили внимание на отличия природно-климатических условий восточных и северных регионов, разные почвы. Работая на высшем уровне с фирмами Европы и мира, тем не менее, гости советуют не забывать о традициях наших предков, которые когда-то минимально применяли химию. Ветераны отрасли Василий Воропай, Василий Гладышев, Пётр Дяглев имеют огромный опыт работы с землёй, к их мнению молодёжь прислушивается с особым вниманием, а организаторы обращаются за чёткими и вескими комментариями.

– Нам нужны с вашей стороны такие услуги, в таком виде, когда мы их получаем не на словах, а на конкретном деле, – говорит Василий Гладышев. – Чтобы нам осталось только достать из кармана свой бумажник и расплатиться.

УРОКИ НА ПОЛЕ

Продукт-менеджер ТОО «Рапуль Казахстан» Марат Ескатов и заведующая отделом масличных культур ТОО «ВКСХОС» Лариса Мерк на конкретных примерах прямо в поле презентовали особенности выращивания различных гибридов и сортов подсолнечника и кукурузы.

В нынешнем году остро ставится вопрос обеспечения кормами. В этом плане тоже есть над чем поработать. На другом участке заведующая отделом кормовых культур Нуризат Фаткулина ознакомила коллег с технологиями производства, к примеру, сорго и кукурузы на корма. По содержанию питательных веществ они в явных лидерах.

Всё активнее проникают в жизнь аграриев цифровые технологии. Бортовые компьютеры не в новинку в кабине механизатора или смарт-системы на молочных фермах, в офисах. Их применение возможно и во многих других целях. Для локального внесения химикатов против разных вредителей растений, болезней и сорняков, в частности. По словам научного консультанта программы цифровизации в сфере АПК Максима Сутулы, умная современная техника позволит фермерам и крестьянам решать многие задачи.

Теперь отдельно о биотехнологиях. ВКСХОС давно работает над ней с зарубежными партнёрами. Как сказал эксперт Центра распространения знаний «Шыгыс» Гайнур Токтаров, внедрение на полях опытной станции подобных технологий приносит свои плоды. Особенно это помогает растениям пережить такие стрессы, как сильная засуха. В текущем сезоне подобные примеры наиболее наглядны.

Интерес гостей вызвало знакомство с исследованиями местных учёных, производственников, связанных с овсом, пшеницей и ячменём. Так, заведующая отделом зерновых культур ВКСХОС Ирина Шуллер показала результаты экспериментов. Есть ещё наработки с горохом, гречихой, пользующейся сегодня большим спросом. Об этом надо бы при случае рассказать отдельно и подробно. Руководство станции делает на гречихе акцент, поскольку над ней никто не работает, а семена завозят из стран СНГ.

НОВАЯ ЛИНИЯ

Вопросы селекции, семеноводства тоже в поле зрения учёных Восточного Казахстана. «Рудный Алтай» недавно сообщал о новых сортах озимых культур. Сейчас началась уборка, и первые намолоты радуют. Ведущий научный сотрудник отдела зернобобовых культур Нурбек Муканов пока не называет цифры, но видовая урожайность добрая.

Зерно сразу идёт на обработку, поскольку совсем уже скоро посев озимых и ожидается спрос на местные семена. Тут своё слово должна сказать новая линия очистки семян. Прежний завод работает с 60-х годов прошлого века. Давно назрела нужда в обновлении и укреплении производства. По информации руководителя ТОО «ВКСХОС», линия укомплектована современным оборудованием на общую сумму 550 млн тенге. Техника российского производства, подобрана с учётом опыта действующих предприятий.

– Новое оборудование мы смонтировали и испытали ещё в конце прошлого года, – рассказывает Александр Томашенко, – разница между прежним и новым, конечно, очень большая. Мы уверены, что качество очистки семян будет гораздо выше. Готовые семена упаковываются как в обычные мешки, так и в большие биг-беги весом 500 кг. Всё зависит от запросов потребителей. Если небольшие хозяйства засевают ограниченные площади, то им удобнее брать в мешках и загружать посевные агрегаты на полях.

Для крупных компаний требуются солидные объёмы, и засыпка семян производится в биг-беги, для них нужна специальная техника при погрузке и выгрузке продукции. Подобная упаковка будет здесь использоваться впервые.

АНАЛИЗ И УСЛУГИ

На мини-выставке техники участники встречи видели необычную установку на базе внедорожника. Она нужна для отбора проб, а затем агрохимического анализа почвы. Всё это и многое другое осуществляется сотрудниками испытательного центра на базе ВКСХОС. Им руководит Тлеуберды Калихин, ознакомивший гостей с основными целями и задачами аналитической работы в лабораториях.

Создание центра началось несколько лет назад. Шаг за шагом подготовлены необходимые помещения, подобраны специалисты, закуплено и установлено современное аналитическое оборудование. К примеру, анализ почвы по шести основным показателям нужен фермерам и крестьянам для получения субсидий.

– Лаборатория наша прошла аккредитацию и может определять около 18 показателей химических свойств почвы – говорит руководитель испытательного центра. – За последний год обследовано около 60 тысяч гектаров сельхозугодий.

По мнению руководства ТОО «ВКСХОС», в работе центра кроются большие перспективы в близком будущем. В частности, совместно с китайскими партнёрами ведётся работа по подготовке к сертификации мёда. Выход на огромные рынки сбыта в соседнем государстве придаст мощный импульс развитию пчеловодства в ВКО. Это касается целого ряда другой продукции АПК. Стандарты у соседей более жёсткие, чем даже в Европе.

Меир Токобаев

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Глубоковский район