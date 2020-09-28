Урок от чемпионки 

Прима казахстанской лёгкой атлетики Ольга Рыпакова провела олимпийский урок для риддерской молодёжи.

Встреча молодёжи с известными спортсменами становится хорошей традицией в ВКО. Риддерцы также поддержали эту идею. К тому же, у нас действительно есть, кем гордиться. Молодёжь моногорода открыла двери чемпионке лондонской олимпиады Ольге Рыпаковой. Встречу организовали представители молодёжной организации ОО «ULY JOSPAR» при содействии акимата Риддера.

– Нам выпала уникальная возможность пообщаться с гордостью не только Восточного Казахстана, но и всей страны, – отметил руководитель объединения Магжан Жумабаев. – Уверен, что молодежь нашего города получила весомый стимул для реализации своих амбиций, и не только спортивных.

Ни для кого не секрет, что профессиональные спортсмены всю свою жизнь посвящают любимому делу. Яркий пример – лёгкая атлетика. До выступления сборной Казахстана в Лондоне наши болельщики, возможно, не подозревали, что наша землячка возьмёт золото. И когда ОльгаРыпакова вышла на стадион и показала лучший результат, все были в восхищении.

Казахстанская легкоатлетка, специализирующаяся на прыжках в длину, тройном прыжке и семиборье, за свою спортивную карьеру прошла все ступени олимпийского пьедестала. Она чемпионка Олимпийских игр в Лондоне (2012), серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине (2008) и бронзовый призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016) в тройном прыжке. Является чемпионкой мира 2010 года по лёгкой атлетике в помещении в тройном прыжке. Неоднократный победитель азиатских первенств в этой же дисциплине. Сейчас она имеет лицензию на предстоящую олимпиаду в Токио.

– На Олимпиаде в Лондоне было очень тяжело и морально, и физически, чувствовалась большая ответственность перед страной, командой, болельщиками, – вспомнила она. – Спасибо тренерам и всем землякам, которые меня поддерживали.

За всеми медалями и победами стоит огромный труд, множество травм и слёз.

Как рассказала Ольга Рыпакова, она выросла в спортивной семье, представляет легкоатлетическую династию в третьем поколении. Поэтому всё детство и юность прошли на стадионе. Сейчас спортом занимаются и её дети. Но больших спортивных целей, как оказалось, она перед собой не ставила. Родители отдали Ольгу в секцию лёгкой атлетики только для поправки здоровья, так как она была очень слабым ребенком. Так, будущая чемпионка стала тренироваться у своего отца. Потом пошли успешные результаты на областном уровне, затем – на республиканской и международной арене. Секретом своих достижений олимпийская чемпионка считает любовь к делу, которым она занимается.

– Некоторые родители ведут ребенка, который хочет играть в футбол, в музыкальную школу вопреки его желаниям, – говорит ОльгаРыпакова. – Я считаю, что это не правильно. Получится ли из него хороший музыкант – большой вопрос. А вот в спорте могла бы зажечься его звезда.

Гостья риддерской молодёжи также рассказала о том, какие коррективы в подготовительный процесс внесла пандемия коронавируса. По её словам, в текущем году подготовка к большим стартам была практически остановлена. Ведь профессиональные спортсмены набирают форму не посредством бесконечных тренировок в зале, а в результате участия во всевозможных соревнованиях. Их, как известно, в последнее время не было. Поэтому в ближайшей перспективе предстоит наверстывать упущенное.

У участников встречи была возможность задать чемпионке интересующие их вопросы. Наиболее популярными стали темы мотивации спортсменов и настрой перед главным выступлением.

После официальной встречи Ольга Рыпакова с ребятами проехала в спортивный модуль. Здесь прошел мастер-класс, настоящий практический олимпийский урок, начиная от разминки, заканчивая полным тренировочным циклом.

По заказу ОВП

города Риддера

Ерик Абитов

Ануар Тюлюбаев