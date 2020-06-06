Ураган прошёлся

Из-за сильного ветра несколько сел в регионе остались без света.

В Кокпектинском районе из-за сильного ветра несколько сёл остались без электричества, а в Кокпекты, Тассае, Кокжайыке и Ульгули-Малши несколько семей – без крыши над головой. Причем в буквальном смысле слова. Кровлю с их домов сорвало шквальным ветром. От урагана пострадали восемь социальных объектов и более 30 частных жилых домов.

Об этом сообщил руководитель отдела по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке аппарата акима Кокпектинского района Расул Сарманов. Человеческих жертв и пострадавших физически нет. Ведутся восстановительные работы.

По словам Расула Сарманова, вечером 2 июня порывы ветра достигали 22 метров в секунду. Больше всего он повредил здания спортивного зала средней школы им. Ж. Шайжунусова в селе Кокпекты, центральной районной больницы, котельной средней школы имени Абая в селе Ульгули-Малши, акимата сельского округа Кокжайык, детского сада «Бөбек Лүпілі», откормочной площадки крестьянского хозяйства «Елім-ай», а также средней школы им. М. Ауэзова и интерната в селе Тассай.

В населенных пунктах Бигаш, Ульгули-Малши, Узынбулак, Тассай, Кокжайык, Кокпекты из-за аварии на ЛЭП остались без электричества около одной тысячи жителей. В настоящее время аварийные бригады АО «ВК РЭК» устранили неполадки, подсчитывается нанесенный ущерб.

Ерик Абитов

Кокпектинский район