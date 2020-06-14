Ура, едем отдыхать!

Детские загородные оздоровительные лагеря начнут прием отдыхающих с 15 июня.

Главным условием является строгое соблюдение всех санитарных норм. Об этом сообщила руководитель отдела образования Семея Наталия Фесенко.

– К работе приступят пять лагерей: спортивный лагерь «Достык», «Орбита», где будут отдыхать воспитанники детского дома № 8, лагерь «Турксиб», а также «Жас канат» и «Радуга», – проинформировала она. – Дети должны будут пройти обследование врача, взять с собой гигиенические средства.

Единственный минус – в связи с ситуацией уменьшится количество детей, которые смогут в них отдохнуть.

Пришкольные лагеря в этом году работать не будут. Вместо этого организуют дистанционные лагеря. Педагоги в онлайн-режиме проведут для ребят экскурсии и другие познавательные мероприятия. В реальном режиме будет работать лишь лагерь при Дворце творчества детей и молодежи.

Флора Левина

Семей