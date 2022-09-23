Упрощённая схема

Более двух тысяч восточноказахстанцев оформили инвалидность заочно.

В Казахстане проживают более 700 тысяч людей с особенностями здоровья. Раньше для подтверждения своего диагноза им необходимо было подавать заявку, проходить обследования и сдавать анализы, а затем ждать подтверждение комиссии. На всё это уходило до двух месяцев. Вовремя не оформленная инвалидность создавала цепочку других проблем, например, задержку выплаты пособия.

Проект по заочному освидетельствованию инвалидности по двенадцати заболеваниям, в том числе всем злокачественным новообразованиям, был запущен в стране в октябре прошлого года. Теперь процесс заочного освидетельствования инвалидности занимает не более недели. При присвоении статуса пациенту приходит смс-уведомление, а информация о статусе отображается на Egov.

Как пояснили в Управлении здравоохранения ВКО, для получения услуги по установлению группы инвалидности пациенту необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства и пройти необходимые обследования. Все остальные процессы проводятся без участия пациента за счёт интеграции информационных систем Министерств здравоохранения и труда и социальной защиты населения.

– В качестве инструмента для формирования необходимой медицинской документации в поликлиниках используются специальные информационные системы (МИС). В Восточном Казахстане это – Damumed, которая предоставляет цифровой инструмент врачам для формирования пакета электронных документов, который через механизмы шлюза электронного правительства отправляется автоматически в информационную систему Минздрава и далее – в систему Министерства труда и соцзащиты. На сегодня данным способом воспользовались 2 223 восточноказахстанца, – говорится в сообщении облздрава.

Если инвалидность устанавливается впервые, то по инициативе пациента и с его информированного согласия, которое врач получает у пациента или его законного представителя через государственный сервис контроля доступа к персональным данным Egov, врач формирует необходимый пакет документов, исходя из имеющихся в системе обследований, госпитализаций, сведений о листах нетрудоспособности и так далее.

Если каких-либо обследований не хватает в соответствии со стандартом, или они были сделаны давно, пациенту предлагается пройти дополнительные обследования, результаты которых по мере готовности отображаются в МИС.

В случае, когда инвалидность необходимо подтвердить в связи с истечением срока, врач инициирует посещение пациента с особыми потребностями или его представителя в поликлинику за две недели до окончания срока свидетельства.

– Информация о гражданах с инвалидностью уже есть в единой базе данных, врач может самостоятельно формировать историю состояния здоровья пациента. И в том, и в другом случае обезличенные данные пациента направляются в анонимную онлайн-комиссию на медико-социальную экспертизу Министерства труда и социальной защиты, где принимается решение только на основе медицинских данных пациента. Проект исключает хождение граждан по разным инстанциям и избавляет от бумажной волокиты, – отметили в Управлении здравоохранения ВКО.

Бахыт Сарсембаева