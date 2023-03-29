Управляя музыкой и эмоциями

Известный казахстанский дирижёр Жалгасбек Бегендиков в этом году празднует своё 70-летие, и к большой радости ценителей классического музыкального искусства серию юбилейных концертов маэстро начал с Усть-Каменогорска.

Примечательно, что на сцене дирижёр виртуозно руководил сразу двумя музыкальными коллективами – оркестром казахских народных инструментов имени Байжигита и симфоническим оркестром акима ВКО.

– Совместный эксперимент, который мы решили сделать ради маэстро, был его пожеланием, которое мы воплотили в жизнь. Поэтому сегодняшний концерт будет не просто торжественным, а интересным и разнообразным, с западно-европейской, казахской и современной музыкой. «Изюминкой», конечно, будет совместное музицирование двух оркестров, – отметил перед выступлением дирижёр, заслуженный деятель РК, кавалер ордена «Құрмет» Александр Галсанов.

Такой формат концерта пришёлся по вкусу и зрителям, каждый выход артистов сопровождался бурными аплодисментами и поддержкой зала.

– Вечер удался на славу, не пожалели с супругой, что пришли, отвлеклись от повседневных забот. На концерте особенно понравилось выступление Жаната Бисимбаева в роли Фигаро, он настолько живо исполнил свой номер, мы словно целую оперу посмотрели, – поделился впечатлениями от представления горожанин Александр Попов.

Помимо самого маэстро в этот праздничный вечер на сцене выступили солисты КГКП «Ертіс концерт».

– Для ценителей классической музыки и любителей искусства в целом мы подготовили такой подарок, как концерт мэтра классической музыки Жалгасбека Бегендикова, известного не только в Казахстане, но и за рубежом. Управляя двумя оркестрами одновременно, маэстро доказал, что достиг вершины дирижёрского искусства, – сказал дирижёр оркестра казахских народных инструментов им. Байжигита Шалкар Рысханов.

Также Шалкар Рысханович с гордостью рассказал, что гостем вечера, приглашённым дирижёром выступает его ученик, ныне магистрант Казахской национальной консерватории имени Курмангазы Али Сапарбек.

– Для меня большая честь выступать сегодня с такими великолепными оркестрами Восточного Казахстана, как симфонический оркестр акима ВКО и оркестр казахских народных инструментов имени Байжигита. И я очень рад, что имею возможность продолжать своё образование у такого великого учителя, как Жалгасбек Бегендиков, одновременно строгого, требовательного, но доброго душой, – отметил наш юный земляк.

Юноша особо подчеркнул высокий профессионализм своего звёздного преподавателя, который дирижировал такими известными музыкальными коллективами, как Казахский государственный академический фольклорно-этнографический оркестр «Отырар сазы» им. Н. Тлендиева и Казахский государственный академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы.

Прошедшим вечером остался доволен и сам виновник торжества, он поблагодарил зрителей за отзывчивость и любовь к музыке.

– Хотелось бы особо отметить высокую профессиональную подготовку участников обоих оркестров, с которыми мне довелось сегодня выступать. Благодаря их профессионализму мы смогли за два дня подготовить такую сложную концертную программу, – отметил Жалгас Бегендиков.

Именитый дирижёр выразил пожелание вновь встретиться с устькаменогорцами на концертах.

Аяужан Утеулинова

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