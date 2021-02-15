Управляем сами

Порядок государственной регистрации новой структуры, создаваемой вместо КСК, разъяснили в Управлении юстиции ВКО.

В рамках работы проектного офиса «Шығыс – адалдық алаңы» Департамента юстиции Восточно-Казахстанской области, на площадке ANTIKOR.LIVE проведён прямой эфир по разъяснению порядка государственной регистрации объединения собственников имущества (ОСИ), деятельности объединения и простого товарищества.

Его участниками стали руководитель проектного офиса Маржан Бахыт, заместитель руководителя областного Департамента юстиции, уполномоченный по этике Бейсембек Аль-Сеит, руководитель отдела методологического обеспечения и контроля в сфере регистрационной службы Сержан Мұхамеджанов и руководитель отдела жилищных отношений Усть-Каменогорска Фархат Жилибаев.

Бейсембек Аль-Сеит сообщил, что в Закон РК «О жилищных отношениях» внесены поправки, вступившие в силу 7 января 2021 года. В законе преду—

смотрены новые механизмы управления ЖКХ. Главное правило: один дом – одно объединение – один счёт.

– Собственники квартир, нежилых помещений для управления объектом кондоминиума, финансирования его содержания и обеспечения сохранности общего имущества обязаны выбрать одну из форм управления объектом кондоминиума, – процитировал он. – А именно объединение собственников имущества (ОСИ) либо простое товарищество многоквартирного жилого дома.

Также представитель управления юстиции отметил, что в многоквартирных жилых домах, расположенных на едином фундаменте либо имеющих единые общедомовые инженерные системы, собственники квартир, нежилых помещений вправе создать одно ОСИ при согласии более двух третей собственников квартир, нежилых помещений каждого многоквартирного жилого дома. При этом председатель такой структуры избирается на собрании сроком на один календарный год.

Такое объединение считается созданным и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации, которая осуществляется органами юстиции в порядке, определённом законодательством Республики Казахстан о государственной регистрации юридических лиц и учётной регистрации филиалов и представительств.

В завершение встречи было отмечено, что Департамент юстиции всегда открыт для граждан. Жители города и области ежедневно могут обращаться для получения консультаций в проектный офис «Шығыс – адалдық алаңы» Департамента юстиции Восточно-Казахстанской области по адресу: г. Усть-Каменогорск, проспект Шакарима, 6.

Ерик Абитов

Фото пресс-службы ПО «Шығыс – адалдық алаңы»