«Управдом» объединяет

В Казахстане заработало приложение, которое позволяет значительно упростить процесс перехода на новые формы управления многоквартирными жилыми домами.

Как сообщается на сайте областного акимата, в настоящее время появилась возможность онлайн-голосования и регистрации объединения собственников имущества (далее — ОСИ) через приложение «Управдом». В нём все необходимые процедуры объединены в композитную услугу, с помощью которой собственники квартир и нежилых помещений могут с помощью электронной цифровой подписи проголосовать за создание ОСИ и сразу же подать заявку на регистрацию ОСИ в органы юстиции. Однако это далеко не все возможности приложения, поскольку оно позволяет осуществлять целый комплекс действий, связанных с ОСИ.

Пользователи «Управдома» с его помощью могут открыть специальный счёт для ОСИ на лучших условиях, интегрироваться в систему 1С для того, чтобы все расходы были прозрачны.

Для голосования достаточно, чтобы 10 процентов собственников квартир зарегистрировались в приложении и вступили в инициативную группу. Далее с помощью Digital ID будет осуществляться голосование за председателя ОСИ и совет дома. Здесь же в приложении составляется протокол, формируется устав и можно внести госпошлину, после чего заявка отправляется в органы юстиции.

Сейчас приложением пользуются уже четыре тысячи домов в разных регионах страны. В его функционал также входят статистика по формам управления МЖД, информация о задолженности по коммунальным платежам и о готовности дома к отопительному сезону.

Дарья Штейн