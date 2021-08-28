Университет встречает студентов

Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева начнёт новый учебный год в традиционном формате обучения. Об этом на брифинге «Готовность университета к учебному году» сообщил ректор ВКТУ им Д. Серикбаева Жасулан Шаймарданов.

По словам руководителя вуза, инфраструктура на 100 процентов готова принять студентов в традиционном формате обучения. Все корпуса университета и общежития подключены к системе Ashyq. Ограничительные мероприятия в соответствии с Постановлением Главного государственного санврача РК № 31 от 1 июля 2021 года строго соблюдаются. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности в корпусах и общежитиях университета разработан и принят к руководству Регламент по обеспечению СЭР.

На сегодняшний день 98 процентов сотрудников и профессорско-преподавательского состава (ППС), имеющих допуск к процедуре, прошли вакцинацию и обеспечили коллективный иммунитет.

Для привлечения сотрудников и ППС к вакцинации проводилась разъяснительная работа и использовались поощрительные меры: все 498 человек, прошедшие вакцинацию, получили материальную помощь в размере 18 тыс. тенге.

Количество провакцинированных студентов пока составляет 62 процента. Среди студентов университета проводится системная работа по разъяснению важности вакцинации. Также организуются мероприятия мотивационного характера, которые будут способствовать значительному росту показателей.

– На 2021-2022 учебный год предусмотрена пятипроцентная скидка на обучение для студентов платной формы обучения, прошедших вакцинацию, – проинформировал Жасулан Шаймарданов.

– Среди вакцинированных студентов проведён розыгрыш подарочных сертификатов (60 студентов по 15 тыс. тг.). В ближайшее время состоится розыгрыш денежных призов (70 студентов по 10 тыс. тг.). В сентябре предусмотрена туристическая поездка студенческих групп по Абаевским местам и тимбилдинг для студенческих групп в ЛЭК «Простор» на Бухтарминском водохранилище.

По информации проректора ВКТУ Жадыры Конурбаевой, учебный год начинается с 1 сентября. Ориентационная неделя, в ходе которой будут отработаны

все организационные вопросы, пройдёт с 25 по 31 августа.

Бакалавриат обучается по формату смешанного обучения: в режиме on-line – лекции, off-line – практические и лабораторные занятия. Также занятия цикла организованной образовательной деятельности, кроме языковых дисциплин, будут проходить в режиме on-line. Это такие дисциплины, как «Социология», «Политология», «Философия» и другие предметы. Некоторые дисциплины в первом семестре студенты будут осваивать на платформе MOODLE, среди которых – «Информационно-коммуникационные технологии» (на английском языке), «Культурология» (на русском языке), «Современная история Казахстана» (на казахском языке).

Магистранты и докторанты обучаются в формате смешанного обучения. Так, в формате on-line будут проходить лекции, практические и лабораторные занятия. Занятия в рамках научно-исследовательских работ будут проходить off-line.

– Для обеспечения дистанционных занятий необходима хорошая информационная инфраструктура, – отметила проректор вуза Наталья Денисова. – Такими возможностями университет обладает в полном объёме.

По её данным, в университете есть 1544 компьютера (64 закуплено в 2020-2021 году). Скорость интернета составляет более 500 Мбит/с, между учебными корпусами проведены волоконно-оптические линии связи.

Ерик Абитов

Фото Ануара Тюлюбаева