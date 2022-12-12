Универсальный код высоких технологий

В индустриальном секторе Восточного Казахстана для создания новых производств, ориентированных на поставки отечественной продукции на экспорт, в рамках Карты поддержки предпринимательства реализовано 32 проекта на 892 млрд тенге.

Такая официальная информация прозвучала на одной из сессий областного маслихата, где также отмечалось, что в планах на ближайшую перспективу значится реализация ещё 12 важных проектов на сумму 377 млрд тенге. В их числе промышленная разработка полиметаллических и медно-колчеданных руд, а также строительство горно-обогатительного комбината по переработке медной руды в южном районе области.

По законам жанра, более предметно об этом говорить можно только по факту. В то же время нельзя не замечать определённый информационный фон, который так или иначе складывается в общем медиапространстве страны. В первую очередь, он касается относительно позитивных прогнозов отдельных мировых финансовых институтов по поводу текущего состояния экономики Казахстана, также перспектив её развития на предстоящий год.

Учитывая присущую сдержанность и обоснованный консерватизм в подходах зарубежных специалистов, не стоит особо обольщаться их оценками, тем не менее, для себя в регионах РК можно делать определённые выводы. В частности, отмечается значимая роль базовых отраслей экономики Казахстана, в их числе традиционно называют горнодобывающую, металлургическую промышленность, чья продукция идёт на экспорт, является ликвидной. Это актуально для Восточного Казахстана, где исторически развиты упомянутые ниши экономики.

Всё чаще эксперты республиканского уровня высказываются о необходимости комплексной переработки рудного сырья, которым давно славится восточный регион. Не случайно названия ведущих предприятий ВКО хотя бы пунктиром или адресно упоминаются в публикациях ведущих казахстанских изданий, как и широкая линейка металлов, выпускаемых на производстве. Часть из них присуща только нашему региону. Это касается как известных цветных металлов, так и редкоземельных элементов, имеющих большую ценность.

В частности, в плане производства редкоземельных металлов Восточный Казахстан в былые времена также имел прочные традиции, научный и кадровый потенциал. В сегодняшних условиях подобное достояние можно отнести к числу несомненных брендов, составляющих славу региона. Сейчас об этом вспоминается тоже далеко не случайно, а причиной тому конъюнктура и потребности на мировом рынке, остро нуждающемся в уникальных материалах и металлах в связи с развитием перспективных производств.

Зелёная повестка, необходимость выпуска новых авто на основе экологически чистой электрической тяги вполне предсказуемо формирует спрос на литий. Он используется при изготовлении специальных батарей для питания не только электромобилей, но и привычных приборов, гаджетов, которыми мы ежедневно пользуемся в жизни. В составе батареек для телефонов и смартфонов зачастую содержатся сплавы на основе лития и других металлов.

Принято считать, что в недрах ВКО вся таблица Менделеева, и в этом образном сравнении почти нет преувеличения. Тема лития, возможно, не является коньком для местных металлургов, хотя, по официальным данным, он содержится в недрах Востока. Однако по иному спектру цветных и драгоценных металлов, а также редкоземельных элементов всегда имелись солидные наработки. В своё время область признавалась одним из лидеров в республике по комплексной переработке рудного сырья.

В современных условиях в регионе взят курс на подготовку кадров по техническим специальностям, выделяются гранты акимата области для студентов местных вузов. Базовые отрасли по-прежнему выполняют миссию локомотивов местной экономики. Создана благоприятная среда для привлечения инвестиций и внедрения инноваций. Для капиталоёмкого и наукоёмкого производства ещё в большей степени нужны специалисты с адекватным объёмом компетенций, деловыми навыками. Шифр или код к замкам природных кладовых региона на сегодня находится и в будущем также окажется в руках настоящих профессионалов, интеллектуальных технарей.

Таир Сапаргалиев