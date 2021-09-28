Уникальный почерк Адилета Шокана

Арабская каллиграфия – это художественная практика почерка и каллиграфии на основе арабского алфавита. Развитием и популяризацией этого изящного искусства в Восточном Казахстане усердно занимается молодой художник из Тарбагатайского района Адилет Шокан.

Родился Адилет в 1990 году в селе Акжар Тарбагатайского района. Ещё со школьной скамьи в нём проснулся интерес к рисованию. Впрочем, это не удивительно, ведь его отец известный живописец, член Союза художников Казахстана Алибек Шоканов.

– Помню, как папа много рисовал, когда я был ребёнком. Если ему нужно было подготовить работы для выставки, то его ничто не могло остановить. Пусть на улице лютый мороз или сильная жара, он мог взобраться на гору, пройти большое расстояние, чтобы написать картину, – поделился детскими воспоминаниями Адилет Шокан. – А я в то время находился рядом с ним и помогал, подготавливая всё необходимое для работы.

К слову, в семье Шокановых немало и других талантливых людей, имеющих отношение к искусству. Младшая сестра Адилета увлекается дизайном и шитьём, а его жена – плетением циновок из чия (ши тоқу). Живописью занимается также младший брат отца. Нужно сказать, что он отлично рисует гуашью. Дедушка героя этой статьи был метким стрелком, что тоже можно назвать своего рода искусством.

После окончания школы Адилет Шокан поступил в Казахский национальный педагогический университет имени Абая на специальность «Изобразительное искусство и черчение». А в 2016 году получил степень магистра по той же специальности.

Обретя необходимые знания, художник вновь вернулся на малую родину и теперь передаёт свой опыт юным талантам. В детской школе искусств в селе Акжар он преподаёт уже восемь лет. Работает с детьми разного возраста – от восьми до 15 лет, учит их рисовать, мастерить изделия декоративно-прикладного искусства, а главное – самовыражаться.

Многие из его учеников показывают впечатляющие результаты, участвуя в районных, областных и республиканских конкурсах изобразительного искусства. В их числе Айгерим Муратова, которая завоевала третье призовое место на областном конкурсе «Творчество молодых» в Восточно-Казахстанском музее искусств в 2019 году, а спустя год взяла Гран-при в конкурсе детского рисунка «Абай глазами детей». Ещё одна ученица Адилета Шокана, Айганым Макижанова, заняла первое место в том же состязании юных дарований.

Также стоит отметить достижение Айым Нигметовой. Учащаяся детской школы искусств стала лауреатом первой степени республиканского онлайн-конкурса искусств и творчества «Тәуелсіздік – маңдайдағы бағым бұл», который проводился в прошлом году среди школьников, подростков и молодёжи.

В свою очередь Амангельды Бауыржанулы и Алуа Жаркынкызы заняли первое место в республиканском дистанционном конкурсе «Ғажайып қыс мезгілі», организованном порталом интеллектуальных знаний «Мұрагер». И это лишь малая часть побед начинающих художников, причём только за 2020 год.

– Одна из моих учениц, Айдана Еркин, сейчас получает знания на факультете дизайна в одном из учебных заведений в Нур-Султане. Я очень горжусь своими ребятами. Их достижения – это самая высокая награда для меня, – говорит Адилет.

Впервые с работами одарённого художника мы познакомились на конкурсе «Творчество молодых» в стенах областного музея искусств. Тогда он представил вниманию зрителей арабскую каллиграфию. На основе арабской графики он нарисовал орла, свечу, верблюда. В итоге уникальные работы были оценены по достоинству, а их автор занял первое место в номинации «Графика».

– Исламскую каллиграфию сегодня изучают во многих странах мира. Однако нужно признать, что она недостаточно широко распространена в Казахстане. Тем не менее мы можем встретить её элементы в мавзолее Ходжи Ахмеда Ясави и похожих сооружениях, на шлемах воинов и других предметах, – отметил художник.

По его словам, арабская каллиграфия хорошо развита в Турции. Более 1500 абитуриентов ежегодно пытаются поступить на учёбу, чтобы освоить древнее искусство.

Каллиграф считает, что настало время заняться популяризацией этой художественной практики в Казахстане.

– Мне очень нравится заниматься арабской каллиграфией. Вероятно, на мой выбор повлияло то, что в детстве я учился в медресе. Тогда нередко задумывался, как мне выработать собственный почерк и связать две неотъемлемые части моей жизни – изобразительное искусство и ислам, – говорит Адилет Шокан.

Ответ на этот вопрос нашему собеседнику дал исламовед Куат Кабдолда, который в своё время читал ему лекции в медресе. Он рассказал художнику о существовании исламской каллиграфии и предложил заняться этим видом искусства. Тот, не теряя времени, приступил к изучению этого направления. Вскоре он прошёл месячный курс у одного из учеников выдающегося каллиграфа Хасана Челеби, единственного каллиграфа в Казахстане Асылбека Урынбасарова, который обучался древнему искусству в Египте и Турции. Конечно, времени было очень мало, но Адилет успел получить массу впечатлений.

– Асылбек Урынбасаров говорил, что у человека, решившего заниматься арабской каллиграфией, должны быть чистые и добрые помыслы, ему следует избегать дурных мыслей и неблаговидных деяний. Также будущему каллиграфу потребуются терпение и аккуратность. В тот момент я понял, что каллиграфия – это не просто черчение линий, это величайшее искусство, – подчеркнул герой повествования.

Говоря об этом, он вспомнил цитату Пабло Пикассо: «Если бы я знал, что существует такая вещь, как исламская каллиграфия, я бы никогда не стал рисовать. Я стремился достичь наивысшего уровня художественного мастерства, но я обнаружил, что исламская каллиграфия существовала до тех пор, пока я не был».

Наравне с каллиграфией место в сердце Адилета занимает живопись. Как отмечает сам автор, в нынешнее время она ценится больше всего и имеет определённое воздействие на зрителя. Чаще ему по душе рисовать пейзажи.

– Дело в том, что меня до сих пор искренне удивляют различные природные явления, и даже то, как свой цвет меняет солнце во время заката, рассвета и в течение всего дня. Лишь настоящий ценитель прекрасного скажет, что у солнца много цветов, – отмечает наш собеседник. – К тому же мне нравится, что меняющийся окружающий мир заставляет меня мыслить глубже. Смотря на солнце, я думаю, что человек похож на него. Он также рождается и, пока не наступает закат, сталкивается с разными условиями и меняется сам. Одних может одарить светом и теплом, а для кого-то быть холодным. По этой причине люблю наблюдать за природой и изображать её на своих картинах, а именно то, что обычно люди не замечают.

Ещё одним талантом молодого художника является умение рисовать невероятно быстро. В этом многие убедились в ходе мастер-класса, прошедшего в рамках выставки произведений изобразительного искусства Тарбагатайского района в ВК музее искусств. Тогда мастер кисти за считанные минуты написал акварелью пейзаж родного Тарбагатая. По его словам, чтобы рисовать быстро и красиво, нужно много трудиться. Кроме того, необходимо постоянно стараться выполнять свою работу ещё лучше, и всё получится.

Сейчас Адилет Шокан углублённо изучает историю Казахстана и мифологию. Эти знания весьма ценны в создании тематических сюжетных картин. Исходя из этого, несложно понять, что занятие изобразительным искусством требует неустанного совершенствования знаний и, конечно же, много времени и сил.

Параллельно художник работает над созданием новых картин, так как в будущем в музее искусств планируется проведение семейной выставки Шокановых.

Гульжан Естаева

Фото из архива Адилета Шокана

Тарбагатайский район