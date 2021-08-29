Уникальный экспонат

В Семее представили свод законов, созданный Абаем.

В преддверии Дня Конституции РК сотрудники Государственного историко-культурного и литературно-мемориального музея-заповедника Абая «Жидебай-Бөрілі» в Семее представили Карамолинский устав, составленный мыслителем в 1885 году.

Свод законов был обнаружен в 2018 году в ходе научной командировки сотрудников этого музея в Казань. Кодекс был принят в 1885 году в местности Карамола на съезде, где Абай был избран верховным бием. Позже, по приказу военного губернатора Семипалатинска, документ был издан арабским шрифтом в типографии Казанского университета.

Карамолинский устав – это свод правил о защите прав и свобод человека. Как отмечают специалисты, эта работа определяет Абая как демократа, внёсшего немало нововведений для облегчения жизни народа.

– В 1885 году в местности Карамола состоялся съезд биев, – рассказала заместитель директора музея Абая Мейрамгуль Кайрамбаева. – На этом съезде Абая избрали верховным бием. Местные представители Российского правительства попросили его написать свод законов. За три дня, советуясь с биями, Абай написал этот устав. Ранее у нас был лишь вариант этого устава, написанного на кириллице. Он хранится в нашем музее с 60-х годов прошлого века.

Этот вариант свода на кириллицу перевёл сотрудник Академии наук Казахстана К. Кантарбайулы. Оригинала документа не было. Важность этой находки состоит в том, что теперь исследователи смогут сравнить машинописную копию свода на кириллице с оригиналом.

– Теперь в некоторых вопросах можно поставить точку, ведь ранее были споры по поводу некоторых глав, – заключила Мейрамгуль Кайрамбаева. – Да и при переводе на кириллицу могли быть допущены ошибки. Для исследователей это большая находка. В честь предстоящего Дня Конституции этот свод законов мы считаем важным показать нашим посетителям.

Флора Левина

Фото из открытых источников

Семей