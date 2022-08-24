Уникальная находка

Такое определение дали археологи гробнице сакского периода, обнаруженной ими близ села Бозай Аягозского района, где проходит археологическая экспедиция.

Могильник был построен примерно три тысячи лет назад и относится к сакскому периоду истории Казахстана. Причём, судя по размерам кургана, а его диаметр составлял 30 метров, здесь похоронили одного из вождей племени, человека явно знатного происхождения. Однако более точно сказать что-либо о его социальном статусе и племенной принадлежности сегодня почти невозможно: задолго до раскопок в могильнике побывали древние кладоискатели и разграбили его.

Археологи же, вскрыв курган, обнаружили человеческие останки и несколько золотых украшений, выполненных в знаменитом сакском зверином стиле: есть фрагменты бляшек с рисунками гепарда и оленя. Кроме того, само погребение вызвало у археологов много новых вопросов, поскольку в погребальной яме плиты стояли вертикально, а не были уложены по земле, как это обычно встречалось ранее.

Надо сказать, что археологическая экспедиция работает в Аягозе с прошлого года. Это первые научные исследования археологических памятников в этом районе. На сегодняшний день археологи зафиксировали уже 60 памятников только на территории Бозайского могильника. По всей видимости, это было родовое кладбище одного из сакских племён.

Екатерина Гуляева

Аягозский район