Өлкетану

Уникальная находка

24.08.2022
869

Такое определение дали археологи гробнице сакского периода, обнаруженной ими близ села Бозай Аягозского района, где проходит археологическая экспедиция.

Могильник был построен примерно три тысячи лет назад и относится к сакскому периоду истории Казахстана. Причём, судя по размерам кургана, а его диаметр составлял 30 метров, здесь похоронили одного из вождей племени, человека явно знатного происхождения. Однако более точно сказать что-либо о его социальном статусе и племенной принадлежности сегодня почти невозможно: задолго до раскопок в могильнике побывали древние кладоискатели и разграбили его.

Археологи же, вскрыв курган, обнаружили человеческие останки и несколько золотых украшений, выполненных в знаменитом сакском зверином стиле: есть фрагменты бляшек с рисунками гепарда и оленя. Кроме того, само погребение вызвало у археологов много новых вопросов, поскольку в погребальной яме плиты стояли вертикально, а не были уложены по земле, как это обычно встречалось ранее.

Надо сказать, что археологическая экспедиция работает в Аягозе с прошлого года. Это первые научные исследования археологических памятников в этом районе. На сегодняшний день археологи зафиксировали уже 60 памятников только на территории Бозайского могильника. По всей видимости, это было родовое кладбище одного из сакских племён.

Екатерина Гуляева

Аягозский район

24.08.2022
869

Еще новости

По дороге с облаками…

22.07.2022

Два пожара – одна судьба

26.12.2021

Читаем с интересом

13.12.2021

История в фотографии

15.11.2021
Back to top button