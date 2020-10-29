  УМЗ: 7+1 событий года 

29 октября 2019 года Ульбинский металлургический отметил большой юбилей. Сегодня в очередной 71-й день рождения подробнее остановимся на некоторых событиях последнего года.

1) 10 декабря 2019 года на УМЗ состоялась заключительная поставка гексафторида урана в Банк НОУ МАГАТЭ. Размещение Банка НОУ МАГАТЭ на территории нашей страны обеспечивает взаимовыгодное сотрудничество Казахстана и МАГАТЭ. Создание Банка НОУ стало важным шагом в процессе ядерного нераспространения, что делает Казахстан заметным участником мирной инициативы.

2) 22 апреля 2020 года прошло подписание меморандумов о сотрудничестве АО «УМЗ» с товаропроизводителями Восточно-Казахстанской области. Процедура подписания организована в рамках Партнерской программы поддержки отечественных производителей. Это направление является одним из приоритетных в госпрограмме «Дорожная карта бизнеса 2020». Общая сумма заключенных меморандумов составляет более 19 млрд тенге. АО «УМЗ», оказывая поддержку отечественным производителям, вносит значительный вклад в развитие этого направления.

3) 21 мая 2020 года АО «УМЗ», Департаментом экологии по Восточно-Казахстанской области и филиалом Казгидромета по ВКО подписан трехсторонний Меморандум о взаимодействии при наступлении неблагоприятных метеоусловий (НМУ).

При поступлении прогноза от Казгидромета о наступлении НМУ УМЗ реализует мероприятия по снижению выбросов в этот период. В зависимости от степени НМУ УМЗ обязуется снижать производительность от 20 до 60% и прекращать работу ряда источников. 4) С 1 июля 2020 года началась активная фаза внедрения в АО «УМЗ» системы SAP ERP. Основная цель внедрения системы SAP – переход на единую форму отчетности, соответствующую международным стандартам.

5) В августе 2020 года ульбинские спортсмены приняли участие в первой в истории АО «НАК «Казатомпром» онлайн-спартакиаде. В «виртуальных» соревнованиях состязались более 500 работников с 23 предприятий. Почти во всех дисциплинах ульбинцы стали победителями.

6) В сентябре 2020 года разработка с использованием бериллида титана, изготовленного и испытанного на Ульбинскомметаллургическом, заняла второе место на 31 международном симпозиуме по технологии термоядерного синтеза SOFT 2020 в Хорватии. Идея разработки – использование бериллида титана в термоядерных реакторах.

7) В сентябре 2020 года мастер участка отделения № 3 цеха № 10 танталового производства Дмитрий Бобылев стал победителем конкурса «Жыл Қызметкері» («Работник года»), который каждый год проводит НАК «Казатомпром». Наш коллега выбран лучшим по профессии «Металлург» в номинации «Профессионал».

7+1) 9 октября 2020 года аппаратчик бериллиевого производства Кайрат Орузбаев стал победителем республиканского телепроекта «Профессионал. Золотые руки страны», который проходил на телеканале «Астана».

Пресс-служба УМЗ