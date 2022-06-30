Умные, смелые и талантливые

Участники военно-патриотического клуба «Сұңқар» из Алтая заняли призовые места на VIII республиканском военно-патриотическом сборе молодёжи «Айбын».

В этом году традиционный военно-патриотический сбор молодёжи «Айбын» проходил в учебном центре «Спасск» в Карагандинской области под эгидой Года детей и 30-летия Вооружённых Сил Казахстана. Масштабное мероприятие, собравшее на своей площадке юных патриотов страны, продолжалось с 18 по 24 июня. Все эти дни для участников были богатыми на события, положительные эмоции и новые знакомства.

Всего в различных соревнованиях в рамках сбора участвовали 600 юношей и девушек в составе 40 команд. Они представляли республиканские школы «Жас улан», Военный колледж Министерства обороны имени С. Нурмагамбетова, военно-патриотические клубы Вооружённых Сил, других войск и воинских формирований областей и городов республики.

Хорошее начало

От Пограничной службы КНБ РК в сборе принимал участие военно-патриотический клуб «Сұңқар» из города Алтая Восточно-Казахстанской области.

– Сегодня нас особенно радует позитивное отношение к патриотизму и желание молодых людей связать свою жизнь с армией. Ребята, призванные на службу в Вооружённые Силы Казахстана из нашей области, всегда показывают хорошие результаты в боевой и физической подготовке, – подчеркнул председатель филиала РООВП «Застава тарландары» по ВКО подполковник запаса Игорь Фролов.

В назначенное место ребята из разных регионов страны прибыли 18 июня и были размещены в палаточном лагере на полигоне. Их первый день начался с раннего подъёма и, конечно же, сытного завтрака. Затем последовали общее построение и развод по местам занятий. Нужно сказать, что всё было организовано по-военному – чётко и по времени.

Познавательным мероприятием для юношей и девушек в тот день стала выставка вооружения и военной техники. Здесь юные патриоты подробно ознакомились с передвижной выставкой военно-исторического музея Вооружённых Сил РК и демонстрацией боевой техники.

Первым конкурсом, в котором соревновались участники, оказалась интеллектуальная игра «Айбын дарыны». В этом состязании оценивалось логическое мышление конкурсантов. В результате среди команд военно-патриотических клубов Вооружённых Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований первое место занял военно-патриотический клуб «Сұңқар», получив высокую оценку жюри. Отметим, с этого года итоги «Айбын дарыны» не входят в общекомандный зачёт сбора.

– Я учусь в средней школе города Алтая. В конкурсе «Айбын» участвую уже второй год. Наша команда, в состав которой входят пять девочек и десять мальчиков, является неоднократным победителем областных соревнований. Мы приложили все свои силы, чтобы добиться высоких результатов и войти в число лучших патриотов страны, – сказал участник военно-патриотического клуба «Сұңқар» Чингиз Нургалиев.

Помимо разнообразных соревнований для айбынцев была предусмотрена и культурная программа. Вместе они посмотрели фильм «Казбат», а ещё встретились с актёром, исполнившим главную роль в картине, Дауреном Сергазиным. Вечером их ждала программа «Салем, Айбын!». Мероприятие продолжилось знакомством команд.

Молодёжь – символ прогресса

Второй день сборов прошёл не менее насыщенно. Днём ребята соревновались в военизированной эстафете, подтягивании на перекладине, поднятии туловища на спине и выполняли другие непростые задания. Вечером они защищали свои проекты, презентуя роботов и модели роботизированных систем, созданных руками юных конструкторов на конкурсе «Smart сарбаз». После участники исполняли патриотические песни в рамках творческого конкурса «Айбын жұлдызы».

Следующий день был ознаменован церемонией открытия VIII республиканского военно-патриотического сбора молодёжи «Айбын», в котором принял участие министр обороны Республики Казахстан генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

– Развитие и процветание страны, её перспективы напрямую зависят от молодого поколения. Не случайно Президент страны – Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Касым-Жомарт Токаев отметил, что молодёжь – это символ прогресса, воплощение всех наших надежд на лучшее будущее, – сказал Руслан Жаксылыков.

Он также отметил, что каждому молодому человеку, независимо от того, выберет ли он профессию военного или нет, необходимо готовить себя к важной и благородной миссии – защите Отечества. Это не только священный долг любого гражданина. Это, прежде всего, дань уважения нашим предкам, отцам и дедам, которые обрели вечную славу и любовь народа, когда защищали Родину в трудный для неё час.

В торжественной церемонии также участвовали председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК Мухтар Кул-Мухаммед, председатель Центрального совета Республиканского общественного объединения «Ветераны Вооружённых Сил» генерал армии Мухтар Алтынбаев.

Поддержать молодых патриотов пришли ветераны Вооружённых Сил, участники миротворческих миссий ООН, боевых действий и локальных конфликтов, представители государственных органов, общественности и СМИ.

В этот день для всех звучали музыкальные композиции военного оркестра, исполнялись вокальные и танцевальные номера. В синхронном дефиле оркестров выступили барабанщики. Неизгладимое впечатление на зрителей произвёл показ десантно-штурмовой роты и тактический боевой эпизод с участием группы спецназа.

Ловкость, сила и точность

Во время мероприятия был запущен мобильный интерактивно-информационный модуль Jas Sarbaz Hub – это первое рабочее пространство, созданное для организации и проведения работы по военно-патриотическому воспитанию допризывной молодёжи, в котором размещён фронт-офис сбора «Айбын», брифинг-зал и студия Jаs Sarbaz Media.

Продолжением события стала личная встреча юных патриотов с гостями церемонии Русланом Жаксылыковым, Мухтаром Кул-Мухаммедом и Мухтаром Алтынбаевым, где они задали интересующие их вопросы. Вечер завершился торжественным фейерверком на площади у костра «Айбын жалыны».

В рамках последних дней сбора молодёжи «Айбын-2022» прошли соревнования по военно-прикладным видам спорта и военно-тактическая игра «Күшіміз бірлікте». Участники состязались в перетягивании каната, разборке и сборке АК-74, надевании ОЗК и противогаза, стрельбе из пневматической винтовки. Кстати, именно военизированную эстафету называют одним из самых напряжённых этапов сбора. Члены команд старались показать свою ловкость, силу и точность. В результате определились лучшие из лучших.

Ещё одним победным конкурсом для команды из Алтая стало состязание юных корреспондентов «Жас сарбаз – жас тілші». По словам председателя детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас сарбаз» Мейрбека Мендыгалиева, участники этого нового конкурса создавали видеопрезентации о подготовке команды к сборам, писали статьи о прохождении сбора «Айбын» и его участниках, проводили прямые эфиры с мест проведения отдельных соревнований. Учитывая качество выполнения всех этих задач, первое место жюри присудило Дарье Токаревой из военно-патриотического клуба «Сұңқар».

– Я второй раз принимаю участие в таком масштабном мероприятии. Полученные знания позволили мне одержать победу в конкурсе журналистов «Жас сарбаз – жас тілші», а также реализовать возможности и раскрыть таланты во всех конкурсах, – отметила ученица десятого класса средней школы № 8 города Алтая Дарья Токарева.

Завершился VIII республиканский военно-патриотический сбор молодёжи «Айбын» гала-концертом и награждением победителей грамотами и ценными подарками.

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников