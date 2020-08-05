Умные датчики спасут жизнь

Датчики угарного газа для жителей ВКО, проживающих в частном секторе, помог приобрести «Казцинк».

Крупнейшая компания Восточно-Казахстанской области передала 2500 датчиков оперативным службам в рамках заключённого меморандума о взаимодействии с акиматом региона и Департаментом по чрезвычайным ситуациям ВКО. Это один из этапов совместной работы по профилактике чрезвычайных ситуаций.

Датчики помогут быстро среагировать при появлении угарного газа в домах с печным отоплением. Ранее такие приборы закупались по инициативе ДЧС в небольшом количестве. В этом году финансовая поддержка «Казцинка» в очередной раз позволит сотрудникам экстренных служб оборудовать устройствами две с половиной тысячи домов, где живут малообеспеченные и многодетные семьи, одинокие пожилые люди и восточноказахстанцы с особыми потребностями.

– Датчики угарного газа для нашего региона, где отопительный сезон длится практически с сентября по апрель, помогут избежать смертельной опасности, – подчеркнул исполнительный директор по административным вопросам компании Андрей Лазарев. – Сигналы приборов позволят жителям домов с печным отоплением вовремя покинуть жилище и при необходимости вызвать пожарных.

В ДЧС ВКО оценили поддержку компании, отметив, что это поможет спасти не одну жизнь.

Напомним, в 2019 году «Казцинк» заключил меморандум о сотрудничестве с Департаментом по ЧС ВКО. Основная цель – научить жителей правильным действиям при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. В рамках трёхстороннего соглашения в городах Алтай и Риддер были организованы встречи с населением, теоретические и практические занятия, раздача и публикация в СМИ памяток с алгоритмом действий во время ЧС, оборудованы специальными табличками места для сбора в случае эвакуации.

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