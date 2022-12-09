Умеют трудиться и отдыхать

В Бородулихинском районе умеют не только ударно трудиться, но и полноценно отдыхать, с размахом отмечать праздники и юбилеи. Благо, условия для культурного времяпрепровождения сельчан созданы оптимальные.

По информации отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Бородулихинского района, в сеть учреждений культуры входят один районный и шесть сельских Домов культуры, четыре сельских клуба, одна районная и 21 сельская библиотеки.

Юбилеи и праздники

За 11 месяцев текущего года в учреждениях культуры района провели более 350 мероприятий. Широкомасштабно отметили Международный женский день, Наурыз, День Единства народа Казахстана и День Победы. Запомнился всем бородулихинцам Сабантуй-2022, который прошёл в селе Сарногай Новопокровского сельского округа.

Не остались без внимания и профессиональные праздники. В районе провели чествования и торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню медицинского работника, Дню работников сельского, лесного хозяйства, Дню полиции и государственного служащего.

Впервые за долгие годы вместе со всеми казахстанцами жители района широко праздновали День Республики. Торжества проводились как в районном центре, так и в сельских округах. Также в этом году состоялись юбилейные мероприятия, посвящённые 150-летию Ахмета Байтурсынова, 120-летию известного казахского писателя Габидена Мустафина, 100-летию Розы Баглановой и других известных личностей.

В районе функционируют 23 творческих кружка, в которых занимаются около 300 детей в возрасте от 4 до 18 лет.

В библиотеках сёл Новая Шульба, Михайличенково, Бородулиха успешно работают онлайн-центры. В них оказывают юридическую и методическую помощь. Районной и сельскими библиотеками проводятся книжные выставки, онлайн-конкурсы, круглые столы, семинары, акции и информационные часы.

В центре обучения языкам занятия ведутся в оснащённых современным оборудованием учебных кабинетах. Общее количество слушателей центра в 2021-2022 учебном году составило 346 человек. Изучением государственного языка занят 301 человек, занятия по английскому языку посещают 35 бородулихинцев, 10 слушателей осваивают немецкий язык.

Отметим, что среди изучающих государственный язык 150 государственных служащих, 133 работника бюджетных учреждений и сельских жителей, 18 человек – из числа работников предприятий и учреждений.

– Центром обучения государственному и другим языкам проводятся акции, конкурсы среди слушателей, – проинформировали представители ведомства.

Кипит ремонт

Должное внимание в районе уделяется ремонтно-восстановительным работам на объектах культуры. Так, в посёлке Жезкент провели текущий ремонт мягкой кровли Дома культуры металлургов. Общий объём работ составил 3920 кв. м. Финансирование проекта осуществлялось благотворительным фондом «Парыз».

По программе «Ауыл – ел бесігі» на 2022-2024 годы в план включено строительство сельского клуба с встроенным спортивным залом в сёлах Петропавловка и Зенковка. Для получения отраслевого заключения в Управление культуры ВКО было направлено инвестиционное предложение на сумму 550,0 млн тенге, но его вернули на доработку. После внесения изменений с учётом замечаний инвестиционное предложение вновь предоставят в отраслевое управление.

Мороз не страшен

К отопительному сезону все объекты культуры в Бородулихинском районе подготовили тоже основательно. Так, собственное здание КГУ «Централизованная библиотечная система» отапливается твёрдым топливом. В соответствии с заключённым договором, на зиму приобретено 25 тонн (100 процентов) угля. Его будут завозить поэтапно в течение всего отопительного сезона.

Сельские библиотеки в основном расположены в арендованных помещениях. В частности, в школах расположено семь сельских библиотек, в помещениях акиматов – четыре библиотеки, в клубах действует ещё 10 сельских библиотек.

Районный Дом культуры в январе 2022 года заключил договор с КГП «Коммунальное хозяйство на праве хозяйственного ведения акимата Бородулихинского района» на отопительный период с 15 октября по 31 декабря текущего года.

Четыре сельских клуба находятся на балансе районного Дома культуры. Сельские клубы сёл Красный Яр и Коростели обогреваются теплофонами, а в сёлах Дмитриевка, Буркотово отапливаются электрокотлами.

КГУ «Центр обучения государственного и других языков» арендует помещение в здании районного филиала партии «Аманат».

Ерик Абитов

Фото акимата Бородулихинского района

Бородулихинский район