Умеет ли тратить деньги студент?

На что потратить стипендию? Можно ли накопить, если стипендия – единственный вид дохода? И стоит ли брать кредиты в столь юном возрасте, даже если это рассрочка?

Эти вопросы волнуют, наверное, большую часть молодёжи, обучающуюся в вузах и колледжах, особенно на грантовой основе.

Своими секретами в области финансовой грамотности с земляками, студентами вузов и местными предпринимателями поделился меценат, бизнесмен и обладатель медали «Шапағат» Президента Республики Казахстан Елдос Айбеков. Уроженец Восточного Казахстана известен также своими благотворительными проектами.

– Финансовую грамотность важно преподавать со школьной скамьи, а для студентов способность управлять своими деньгами важна вдвойне. На вопрос «Есть ли у вас кредиты?» положительно ответила большая часть аудитории, а ведь это ребята, которые учатся на гранте и из основных источников дохода у них только стипендия. На своём мастер-классе я рассказал, как можно и нужно расставлять приоритеты, копить из стипендии и даже инвестировать, – говорит Елдос Айбеков.

По его словам, самые выгодные инвестиции – это покупка знаний, потому что не бывает инфляции в сфере образования. К слову, свои мастер-классы бизнесмен ведёт на казахском языке, поскольку контента на тему финансовой грамотности на государственном языке в современном информационном пространстве очень мало.

– Я давно задумывалась над тем, чтобы начать свой бизнес, поэтому очень важно быть грамотным в вопросе финансов. Узнала много нового для себя о том, как надо ставить цели, как распоряжаться своими деньгами. Сейчас начинаю свой стартап, и было интересно узнать о некоторых инструментах для успешного начала бизнеса, – делится своими впечатлениями после встречи студентка 4 курса ВКУ им. С. Аманжолова Ботагоз Нургали.

Ещё, по словам девушки, она получила несколько инсайтов на тему развития личного бренда и обязательно использует их в ближайшем будущем.

Поскольку встреча проходила в формате диалога, каждый студент смог лично задать интересующий его вопрос гостю и получить на него исчерпывающий ответ. Елдос Айбеков рассказал также о формуле богатства, о матрице Эйзенхауэра – вопрос приоритетов, о возможностях заработка, финансовой грамотности и целесообразном образе жизни, который должен привести к росту дохода.

Аяужан Утеулинова