Улучшая породность, повышая продуктивность

Животноводство по праву считается одним из основных направлений в агропромышленном секторе. Однако добиться стабильного роста численности скота, а также производства продукции животноводства стоит немалых усилий. Основополагающую роль в этом играют заготовка кормовой базы и селекция.

В районе Алтай уделяется большое внимание улучшению породности стада как мясного, так и молочного направления. Так, в этом году в породном преобразовании мясного животноводства участвуют 23 быка-производителя, более 500 коров товарного стада. Причём на этом местные сельхозтоваропроизводители останавливаться не собираются.

– В 2021 году ТОО «Санур-Агро» завезло для выращивания 120 голов племенных тёлок мясного направления породы абердин-ангус из Кокпектинского района, – сообщили в отделе сельского хозяйства района Алтай. – Идёт работа по выращиванию, осеменению, получению племенного потомства.

Отметим, что помимо абердин-ангуса в породном преобразовании маточного поголовья крупного рогатого скота мясного животноводства участвуют быки таких пород, как герефорд и казахская белоголовая. Это обусловлено тем, что эти породы хорошо приспособлены к выращиванию в условиях нашего климата. Приплод, полученный от племенных быков, даёт хороший прирост продукции уже в первом поколении. Нельзя не отметить ещё один факт – убойный выход мяса у всех пород составляет более 55 процентов.

В породном преобразовании скота молочного направления в районе участвуют два хозяйства. К примеру, ТОО «Средигорненское» полученный приплод от симментальской породы использует для пополнения собственного молочного стада.

КХ «Шыгыс», закупившее в 2019 году в Чехии сто голов тёлок симментальской породы, в этом году произвело первую племпродажу девяти голов быков-производителей.

Добавим, что для развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства сельхозтоваропроизводители, участвующие в программе породного преобразования, получают субсидии от государства. Это в свою очередь является хорошим стимулом для дальнейшего развития отрасли животноводства.

К примеру, в прошлом году общая сумма субсидий составила свыше семи миллионов тенге, в том числе за приобретение племенного КРС – 1 350 000 тенге, за ведение селекционной племенной работы с товарным крупным рогатым скотом – 4 640 000 тенге, за ведение селекционной племенной работы с племенным крупным рогатым скотом – 1 198 000 тенге.

Александра Исаева

Фото из открытых источников

Район Алтай