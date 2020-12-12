Ультразвуковой «скальпель»  

Врачи ВКО многопрофильного центра онкологии и хирургии начали применять лечение рака без скальпеля – с помощью ультразвука.

УЗИ, или ультразвуковое исследование, применяется в медицине повсеместно. Однако возможности ультразвука как медицинского инструмента гораздо шире – с его помощью можно не только обследовать, но и лечить людей. Неинвазивное лечение с использованием фокусированных ультразвуковых волн высокой интенсивности (HIFU) позволяет эффективно бороться с доброкачественными и небольшими злокачественными новообразованиями и значительно сократить срок реабилитации пациентов.

По словам директора онкоцентра Гульмиры Сагидуллиной, ультразвуковое излучение большой мощности, сфокусированное в нужной точке, нагревает опухоль и убивает раковые клетки. С помощью ультразвука можно лечить самые разные опухоли: печени, почек, молочных желёз, предстательной железы и других органов и тканей.

– Применение прорывного метода лечения стало возможно благодаря успешной реализации комплексной программы повышения эффективности системы здравоохранения Восточного Казахстана, в рамках которой наш центр был оснащён современным оборудованием для диагностики и лечения онкологических больных. Уникальное HIFU-оборудование закуплено за счёт местного бюджета благодаря партнёрству с компанией «Медико-инновационные технологии». Более тридцати наших специалистов прошли стажировку в лучшей онкологической клинике Израиля. Всё это позволило внедрить пятнадцать новых видов диагностики и лечения злокачественных новообразований, – отметила Гульмира Сагидуллина.

Одним из инновационных методов лечения стало применение фокусированного ультразвука под наблюдением магнитно-резонансного томографа. Следует отметить, что МРТ 3.0 Тесла имеет широчайший спектр возможностей, а в комплектации с HIFU-приставкой не имеет аналогов в Казахстане.

ФУЗ-абляции специалисты многопрофильного центра онкологии и хирургии обучались у израильских коллег в течение двух месяцев. Сегодня они продолжают повышать своё профессиональное мастерство в тандеме с компанией Insightec (Израиль) в рамках международного сотрудничества.

На днях специалисты Центра с участием израильского специалиста по клиническому развитию, доктора Gadi Korol, провели мастер-класс по применению ультразвука в лечении опухоли матки.

Во время операции врач производит манипуляции с помощью специального аппарата, способного фокусировать волны ультразвука в необходимом объёме. Тепловая энергия вырабатывается только в нужном участке, не затрагивая соседние здоровые ткани и области, через которые проходит ультразвуковая волна. Воздействие обычно продолжается доли секунды и охватывает мельчайший участок тканей (спот). При необходимости выполняется несколько подходов. Варьируя продолжительность и интенсивность сеанса, врач может уничтожить с помощью пучка ультразвука опухоль любого размера и формы.

Как пояснила заведующая отделением лучевой диагностики Малика Мейрманова, технология ФУЗ-абляции обладает существенными преимуществами по сравнению с другими методиками лечения.

– В первую очередь, процедура проводится в амбулаторных условиях, – говорит врач. – При этом пациент находится в сознании. Не требуется проведения восстановительных мероприятий, как после хирургического вмешательства, – пациент уходит домой в день выполнения процедуры, а на следующий день может возвращаться к обычной жизни, без каких-либо ограничений.

При ультразвуковой терапии полностью отсутствуют побочные эффекты, которые возникают при лучевой или радиотерапии, так как нет самого факта облучения. Уровень HIFU-энергии во много раз выше, чем при УЗИ-диагностике, и не имеет ограничений по продолжительности сеанса. Метод может применяться как самостоятельно, так и в комплексе с другими вариантами лечения. Все перечисленные нюансы делают HIFU-терапию достаточно универсальным методом для лечения рака у людей любого возраста и состояния здоровья.

Несколько операций, проходивших в рамках мастер-класса под наблюдением в онлайн-режиме доктора Gadi Korol, были завершены благополучно. Израильский специалист поздравил восточноказахстанских коллег с успешным освоением технологии ФУЗ-абляции. А также отметил, что медицина Восточного Казахстана добилась существенных достижений в лечении рака.

– Онкоцентр и его отделения оснащены современным оборудованием, аналогов которому нет в Казахстане. Также не могу не отметить высокий профессионализм специалистов этого медицинского учреждения, – сказал доктор Gadi Korol.

По словам Гульмиры Сагидуллиной, в рамках сотрудничества с компанией Insightec планируется дальнейшее обучение специалистов онкоцентра по лечению опухолей предстательной железы и метастазов костей. Таким образом, долгосрочная программа взаимодействия с зарубежными коллегами по внедрению высоких технологий продолжится, что позволит получать жителям нашей области инновационное лечение, не выезжая за пределы региона.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы ВКО многопрофильного центра онкологии и хирургии