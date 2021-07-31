Улицы горящих фонарей

В Усть-Каменогорске установили более 9 тысяч новых уличных светильников.

Качественное наружное освещение – вопрос безопасности и комфорта граждан, актуальный для многих городов и районов. Это хорошо понимают представители исполнительной власти и принимают меры для эффективного решения связанных с этим задач.

По словам акима Усть-Каменогорска Жаксылыка Омара, натриевые лампы, установленные на улицах города, морально устарели и требуют существенных расходов. Так, в прошлом году в областном центре, а также в Семее был запущен важнейший проект – модернизация уличного освещения.

– Проект реализуется в рамках государственно-частного партнёрства с производителем из Тайваня и при поддержке Европейского банка реконструкции и развития, – подчеркнул тогда градоначальник.

Когда работа в этом направлении только началась, сообщалось, что в рамках проекта в Усть-Каменогорске планируется внедрить интеллектуальную систему управления уличными светильниками с заменой устаревших газоразрядных ламп на современные светодиодные, с увеличенным охватом рассеивания и возможностью плавного регулирования светового потока. В результате обновления инфраструктуры освещение улиц города станет более эффективным. При этом новые технологии обещают быть экономнее более чем в два раза.

Намеченные задачи выполняются планомерно. Как проинформировала пресс-служба акимата Восточно-Казахстанской области, по проекту модернизации уличного освещения в Усть-Каменогорске на сегодняшний день смонтировали 9117 новых светильников, это 71 процент от запланированного объёма.

В рамках проекта модернизации сетей уличного освещения в областном центре в текущем году планируется установить около 14 тысяч современных светодиодных светильников и энергосберегающих ламп.

На сегодняшний день в город поставлено более 10,5 тысячи светильников. Из них 9117 уже установлены. К примеру, на проспекте Казыбек би было установлено 128 новых светильников мощностью 150 ватт, а в посёлке Шыгыс – 445 светодиодных светильников мощностью 130 ватт. Также 70 светодиодных светильников мощностью 150 ватт смонтировали на центральной аллее проспекта Победы. Словом, список долгий. Работы продолжаются. Отмечается, что новые светильники гораздо ярче и экономичнее прежних натриевых ламп.

Всего программой модернизации будет охвачено более 400 улиц областного центра. Оставшийся объём ТОО «Горсвет LTD» и АО «Объединённая ЭнергоCервисная Компания» обязаны установить до конца сентября.

Ания Есмухамет

Фото из открытых источников