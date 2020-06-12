Улица. Фонарь...

В отдаленные районы Усть-Каменогорска проводят современное уличное освещение.

Продолжается масштабное благоустройство областного центра, в том числе работы по проведению уличного освещения в отдаленные районы города.

В рамках программы «Дорожная карта занятости – 2020» на шести участках Усть-Каменогорска – поселок Ульбинский, 23-й микрорайон, Аблакетка, Старая Согра, район Алматинской трассы и Самарского шоссе (путепровод) – установят около тысячи светодиодных светоточек.

– В некоторых районах мы делаем совместный подвес с АО «ВК РЭК», – рассказывает технический руководитель компании-подрядчика ТОО «ГОРСВЕТ LTD» Сергей Барботько. – Такой подход помогает избежать нагромождения опор, ведь мы устанавливаем светильники на уже готовые точки. Там, где требуется, меняем старые опоры на новые.

Благодаря реализации «Дорожной карты занятости» проект по обустройству уличного освещения в отдаленных районах стал более масштабным, позволив увеличить объем работ и включить больше проблемных в этом плане участков.

– Сейчас основная задача – охватить центральные и наиболее оживленные улицы этих районов, где осуществляется интенсивное движение автомобилей и людей, – уточняет подрядчик. – В перспективе хотели бы отработать все улицы, даже те, где расположено всего несколько домов.

Вопрос, куда проводить освещение, прорабатывается компанией-подрядчиком совместно с Центрами территориальных управлений (бывшие КМС), то есть с людьми, которые хорошо знакомы с этой ситуацией.

– Составляется план с учетом того, где в первую очередь необходимо проводить освещение. Затем он согласовывается, вносятся уточнения – ставить новые опоры или подвешивать светильники на уже имеющуюся линию, – пояснили представители отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Усть-Каменогорска.

После выполнения работ компания «ГОРСВЕТ LTD» будет осуществлять техническое обслуживание. Если что-то выйдет из строя, специалисты проведут ремонт или замену светильников. У компании-подрядчика есть дежурные бригады и диспетчер, которые оперативно реагируют на подобные заявки. Для своевременного устранения неполадок будут проводиться плановые объезды.

– Новые светильники собирают в Усть-Каменогорске, а вся внутренняя начинка и светодиоды в них – японские, – объясняет Сергей Барботько. – На старые деревянные опоры мы их не размещаем, меняем опоры на долговечные железобетонные. На каждом объекте – своя бригада, работы планируем закончить в срок, без задержек.

Таким образом, все работы по установке современного уличного освещения в отдаленных районах областного центра завершатся до начала осени.

Дамир Омаров

Дмитрий Франчук