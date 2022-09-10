Укрепляя связи

Подписан протокол о сотрудничестве между Восточно-Казахстанской областью и Синьцзян-Уйгурским автономным районом.

На днях в онлайн-формате состоялся форум «Дружественный диалог приграничного сотрудничества РК – КНР» при организации Посольства Казахстана в Китае. Мероприятие нацелено на укрепление взаимодействия между СУАР и четырьмя областями Казахстана, в том числе Восточно-Казахстанской области и области Абай.

– На этой авторитетной площадке мы обозначили векторы нашего дальнейшего сотрудничества с СУАР КНР. Мы – приграничные регионы и добрые соседи. Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите «Центральная Азия – Китай», отметил, что сотрудничество между нашими странами отличается беспрецедентным динамизмом, высоким доверием и подлинным добрососедством. Сегодня ВКО и КНР – это надёжные партнёры, – подчеркнул аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

По его словам, в регионе действуют 39 совместных предприятий. В прошлом году введён в эксплуатацию завод по производству тепловыделяющих сборок для АЭС КНР. Успешно работают проекты в области энергетики, агросектора, торговли и туризма.

– Диалоговая площадка позволяет наращивать деловые связи с нашими китайскими партнёрами, что создаст дополнительные условия для привлечения инвестиционных ресурсов, – добавил глава региона.

Итогом форума стало подписание протокола сотрудничества между ВКО и СУАР КНР.

Гульжан Естаева