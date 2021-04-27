Укрепляем «зелёные лёгкие»

В регионе прошёл ряд мероприятий экологического характера, посвящённых Дню посадки леса.

Напомним, это не только акция «Мекенім – жасыл орманым», но и традиционные республиканские акции «Моё именное дерево», «Подари родному городу дерево», «Зелёный сад – чистый город», «Чистый подъезд – чистый дом», «Марш парков», месячник леса и сада и др. К слову, День посадки леса или День деревьев также популярен и в других странах мира.

Кроме того, в регионе ведётся работа по восстановлению работы школьных лесничеств. Например, похвальна инициатива Жыландинской основной школы и Жанасемейского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы» по организации посадки деревьев в Глуховском сельском округе, а также развешиванию скворечников, ведь птицы приносят пользу в борьбе с вредителями леса.

Большую роль в природоохранных мероприятиях играют жасылелевцы из числа молодёжи в возрасте от 16 до 29 лет. Ещё в Послании народу Казахстана от 18 февраля 2005 года Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев впервые озвучил вопрос предоставления студентам в период каникул работы в стройотрядах и поручил развернуть программу озеленения страны «Жасыл ел». В том же году она была утверждена.

Для всех желающих трудиться в летний период в рядах молодёжных трудовых отрядов «Жасыл ел» преду— мотрена оплата от работодателя в размере минимальной заработной платы – 42500 тенге. Планируется доплата от молодёжного центра, что станет неплохим подспорьем для ребят. Конечно, всё будет проходить с учётом текущей эпидситуации и в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, с разрешения областного Департамента контроля и качества безопасности товаров и услуг.

Экодвижение пользуется популярностью среди студентов, является стартом для ребят, решает вопросы занятости молодёжи. К сожалению, карантинные и ограничительные мероприятия пока не дают возможности развернуться в полную силу, но организаторы акций уверены – сейчас как никогда важно воспитание бережного отношения к природе. Посадка саженцев – это одна из форм развития экологических навыков, мышления, культуры и вовлечения молодёжи в практическую природоохранную деятельность.

Оздоровление окружающей среды и воспитание чувства патриотизма – далеко не праздные вопросы. В условиях перехода к устойчивому развитию на основе «зелёной экономики», новых безотходных экологически чистых технологий, применения энерговозобновляемых источников требуются соответствующие экологически грамотные специалисты. В этом заинтересованы малые и крупные предприятия любой формы собственности.

Ева Ким

Фото из открытых источников