Официально
Указ «О назначении внеочередных выборов Президента Республики Казахстан»
В соответствии с пунктом 3-1 статьи 41 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Назначить внеочередные выборы Президента Республики Казахстан на 20 ноября 2022 года.
- Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан обеспечить организацию и проведение внеочередных президентских выборов.
- Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению внеочередных президентских выборов.
- Акимам городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей обеспечить своевременное составление и достоверность списков граждан, обладающих избирательным правом, оказывать всемерное содействие Центральной, территориальным и участковым избирательным комиссиям в решении вопросов организации и проведения внеочередных президентских выборов.
- Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Президент Республики Казахстан К. Токаев
21 сентября 2022 года
akorda.kz