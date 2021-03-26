Уголок искренней помощи

Жители Урджарского района теперь могут получать бесплатную юридическую помощь.

При сервисном акимате Урджарского района открылся уголок правовой помощи «Adalkómek» (искренняя помощь), который будет действовать на постоянной основе. По информации акимата района, он создан для повышения правовой грамотности населения и получения бесплатных правовых консультаций по личным вопросам, а также оказания юридической помощи социально уязвимым слоям населения в решении жизненно важных вопросов.

В уголке «Adalkómek» еженедельно по четвергам, с 15.00 до 17.00, ведёт приём граждан руководитель юридического и государственно-правового отдела аппарата акима Урджарского района Динара Амирбаева.

Марк Касымов

Фото из открытых источников

Урджарский район