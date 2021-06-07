Уголок добропорядочности

В библиотеке села Малоубинка открыли уголок «Парасат жолы».

Как сообщила руководитель проектного офиса «Глубокое – адалдық алаңы» Роза Адильбаева, уголок «Парасат жолы» – это проект, направленный на формирование у общества принципов честности, добропорядочности, справедливости, антикоррупционной культуры.

Здесь малоубинцы могут прочесть книги поэтов и писателей, видных общественных деятелей, которые своими произведениями прививают читателю такие черты, как справедливость, порядочность, честность, а также сборники норм казахстанского права.

Сельчане отметили важность проекта и выразили надежду на то, что открытие уголка «Парасат жолы» станет точкой притяжения добрых идей и инициатив.

Аида Жумекенова

Фото ПО «Глубокое – адалдық алаңы»

Глубоковский район