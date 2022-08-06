Уголь: горячая пора

Август традиционно является отправной точкой массовой заготовки угля на зиму среди населения. Однако акимат Восточно-Казахстанской области и местные исполнительные органы городов и районов призывали восточноказахстанцев запастись твёрдым топливом ещё в мае-июне.

Тот, кто последовал совету, приобрёл уголь по самым низким ценам нынешнего года. Сегодня расценки на него уже выросли.

Причина одна – с 1 августа АО «НК «КТЖ» подняло тарифы за отгрузку угля недропользователям. Теперь добывающие предприятия выплачивают железнодорожникам за каждую тонну угля на 300-400 тенге дороже, чем это было в первой половине текущего года. Кроме того, Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК намерено ввести временный запрет на экспорт угля за пределы республики, если вывоз топлива будет осуществляться на автомобильном транспорте. Проект приказа размещён на специализированном портале. Согласно этому документу, срок запрета на вывоз угля автомобильным транспортом намерены ограничить шестью месяцами. И далеко не случайно, что запрет совпал с началом массовых заготовок угля среди населения и различных предприятий и организаций.

По оценкам Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, объём коммунально-бытового угля на отопительный сезон 2022-2023 года в Казахстане составит 9,6 млн тонн, из которых 2,6 млн тонн – на бытовые нужды, 7 млн тонн – для населения.

При этом аналитики в области энергоресурсов, учитывая сезон повышенного спроса на твёрдое топливо, говорят о возможности резкого роста спекуляции по сделкам с углём, предназначенным для нужд населения и бытовых нужд, на фоне увеличения объёма экспорта угля за пределы республики. Таким образом, временный запрет на вывоз угля автотранспортом может стать нетарифной мерой для стабилизации на внутреннем рынке реализации угля.

При этом в текущем году наблюдается рост отгрузок угля за пределы нашего государства. Так, по данным МИИР РК, только за первое полугодие текущего года экспорт каменного угля в страны Евросоюза вырос в 2,5 раза. Общий объём поставок угля составил более 5 млн тонн. К примеру, в Швейцарию за январь – июнь 2022 года было отгружено 3,7 млн тонн (1,8 млн тонн в январе – июне 2021 года), в Польшу – 681 тыс. тонн (24,6 тыс. тонн в прошлом году), на остров Кипр было доставлено 494 тыс. тонн (10,4 тыс. тонн в 2021 году) и в Бельгию, которая вообще никогда не работала в этом направлении с Казахстаном, – 214 тыс. тонн угля.

Так, если в 2021 году отгрузка топлива в Евросоюз не превышала 18% от общего объёма, то уже за первое полугодие текущего года этот показатель вырос до 33%, при этом экспорт в страны ЕАЭС снизился с 77% до 65%, а в Российскую Федерацию – с 66% до 62%.

Именно резкое увеличение экспорта подвигло профильное министерство ввести временно ограничение вывоза угля хотя бы автомобильным транспортом. Эта мера, по мнению представителей МИИР РК, поможет стабилизировать обстановку накануне начала отопительного сезона, предотвратив ажиотаж и неоправданный рост цен.

Уже сейчас в Павлодарской области наблюдается ежедневное увеличение стоимости угля как для населения, так и для промышленных нужд. Дело в том, что недропользователям гораздо выгоднее продавать добытый уголь за границу, чем иметь дело с внутренним рынком. Владельцы железнодорожных тупиков Павлодарской области, специализирующиеся на реализации коммунально-бытового угля, не могут подписать договоры с местными угледобывающими компаниями.

В ВКО и области Абай обстановка на сегодняшний день стабильная. И в этом немаловажную роль играет решение основного поставщика угля в обеих областях – АО «Каражыра» – оставить действующие цены до конца текущего года.

– Руководство АО «Каражыра» приняло решение не изменять цены на уголь до конца текущего года, – заверил в беседе с корреспондентом «Рудного Алтая» начальник отдела маркетинга АО «Каражыра» Алмат Арсламбаев.

Однако цены на коммунально-бытовой уголь на территории ВКО и области Абай начали понемногу подрастать. Так, по сообщению отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шемонаихинского района, на тупиках ТОО «Шемонаиха отыны» цена на уголь для нужд населения увеличилась до 12 200 тенге за тонну.

А вот в соседних с городом Шар сёлах Жарминского района уголь с КамАЗов продают сельчанам уже по цене 18-19 тыс. за тонну. Об этом сообщил в социальных сетях секретарь маслихата области Абай Куаныш Сулейменов.

«Тупик по разгрузке угля в городе Шар, видать, на отдыхе. В наличии есть немного, но выяснить цену и необходимые объёмы не удалось. В целом в ближайших к городу Шар сёлах уголь с КамАЗов продают уже по 18-19 тыс. тенге за тонну! И тут как раз возникает вопрос к местным акиматам – как правильно и безболезненно для поставщиков и потребителей рассчитать стоимость угля, его качество и своевременность поставки», – поделился он результатами своих наблюдений.

В Усть-Каменогорске остается ещё несколько недель для тех, кто имеет право приобрести уголь по социальным ценам. Согласно заключенному трехстороннему меморандуму, цена для представителей социально защищаемых слоёв населения областного центра составляет 11 300 тенге за тонну, что на 500 тенге ниже рыночной. Срок подачи заявки ограничен до 1 сентября. И пока на тупиках Усть-Каменогорска нет ажиотажа и километровых очередей, городской акимат призывает не затягивать с приобретением твёрдого топлива.

Приём заявок от населения осуществляется филиалами КГУ «Центр территориального управления» акимата города Усть-Каменогорск. Адреса филиалов:

ЦТУ 1: пр. Сатпаева, 36, телефоны: 60 91 80, 21 65 96, 52 50 76

ЦТУ 2: ул. Пахомова, 8, телефоны: 29 48 04ф, 60 94 81, 60 98 04

ЦТУ 4: ул. Бурова, 24, телефон

26 40 96ф

ЦТУ 5: ул. Менделеева, 4, телефон 62 18 70ф

ЦТУ 6: ул. Атлантическая, 38, телефон 51 21 11

ЦТУ 7: ул. Добролюбова, 25, телефон 77 46 43ф

ЦТУ 8: б. Гагарина, 20, телефон 77 66 64ф

ЦТУ 9: ул. М. Тынышпаева, 123, телефоны: 50 21 54ф, 50 03 03

ЦТУ 10: ул. Бажова, 546, телефоны: 77 80 84, 51 67 89

ЦТУ 11: с. Меновное, ул. М. Горького, 11а, телефоны: 78 61 89, 57 41 69.

Специалисты напоминают, что при подаче заявки льготникам при себе необходимо иметь оригиналы и копии удостоверения личности и документа, подтверждающего социальную льготу.

Для остальных устькаменогорцев коммунально-бытовой уголь реазизуется по цене 11 800 тенге за тонну на тупиках ТОО «Топливная компания» и ТОО «Сейком».

Екатерина Гуляева