Ударными темпами

Ремонт школы в Зайсанском районе планируют завершить раньше установленного срока.

В Зайсанском районе, в рамках реализации задач, поставленных в Послании Главы государства народу Казахстана, в текущем году предусмотрено проведение среднего ремонта учреждений образования.

Так, по программе «Дорожная карта занятости-2020», в школе имени А.Орманбетова села Куаныш Биржанского сельского округа идут ремонтные работы. На сегодняшний день больше половины объема работ уже выполнены. Стоимость объекта составляет более 10 миллионов тенге.

– У нас есть все необходимые ресурсы, ремонт ведется в соответствии с утвержденным графиком, – сообщил представитель подрядчика, бригадир Серикбол Мухамадиев. – Планируем повысить темпы строительства и завершить работы раньше установленного срока.

Юрий Пааль

Зайсанский район

Фото иллюстрационное