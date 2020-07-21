Ударим по «короне» со всех сторон

Медицинские стационары Восточно-Казахстанской области обеспечены необходимым оборудованием и запасом лекарственных препаратов для борьбы с COVID-19.

Вчера на онлайн-брифинге руководитель Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области Ильяс Мухамеджан рассказал об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, а также ответил на вопросы представителей средств массовой информации и жителей региона.

– На территории Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 4087 случаев коронавирусной инфекции, – сообщил Ильяс Мухамеджан. – Из них 2126 случаев – с клинической формой, 1961 – бессимптомные. Процент занятости коечного фонда по области составляет 42 процента, по Усть-Каменогорску – 66,9.

При этом за сутки из инфекционных стационаров области выписано 42 пациента. Всего за период пандемии COVID-19 выздоровели 1273 пациента с клиническими симптомами, у 1002 бессимптомных носителей вируса завершился домашний карантин.

Стоит отметить, что по мере увеличения числа заболевших коечный фонд области увеличился почти в 8,5 раза. Продолжается работа по оснащению, а также доставке необходимых медикаментов. Так, дополнительно на средства областного бюджета приобретены 154 кислородных концентратора, которые будут распределены по городам и районам области. В ближайшее время будут закуплены еще 133 концентратора. В покупке медоборудования большую поддержку оказывают спонсоры. В общем, в августе в регионе будут функционировать 574 кислородных концентратора. Не возникает проблем и с лекарственным обеспечением.

– На сегодняшний день по области имеется свыше 28 тысяч противовирусных и 230500 антибактериальных препаратов, – подчеркнул Ильяс Мухамеджан. – Пришли особо дефицитные – антикоагулянты, которые уже поступили в медорганизации.

По информации руководителя областного управления здравоохранения, в регионе функционируют 373 медицинские бригады, которые обеспечены транспортом и необходимым оборудованием. Они выезжают по всем вызовам, связанным с оказанием неотложной медицинской помощи. При этом услуги паллиативного характера – плановые осмотры – должны проводиться паллиативными бригадами.

Что касается открытия плановой службы оказания услуг, то, по словам Ильяса Мухамеджана, ситуация зависит от роста числа заболевших.

– В связи с увеличением количества заболевших увеличен коечный фонд, – сказал он. – Эти места мы используем в тех стационарах, где проводилась плановая медпомощь из-за невозможности остановки экстренной медицинской службы. По мере снижения числа заболевших есть план поэтапного перехода к открытию плановой службы по таким направлениям, как онкология, психиатрия, наркология и другим.

В ходе онлайн-брифинга Ильяс Мухамеджан разъяснил ситуацию, касающуюся долгого ожидания жителями области результатов ПЦР-тестирования. Как оказалось, проблемы возникли из-за того, что количество поступающих проб значительно превышало пропускную способность лабораторий – оборудование вышло из строя, а медицинский персонал ушел на больничный.

– Мы разобрались с ситуацией, на сегодняшний день лаборатории выдали результаты, – резюмировал руководитель управления здравоохранения. – Работа нормализовалась, все лаборатории должны предоставлять результаты ПЦР-тестирования в течение 24–48 часов.

Александра Исаева