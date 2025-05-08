Ударим по бездорожью

В Восточном Казахстане по итогам проверки состояния дорог административной полицией выявлены 200 нарушений. Между тем, в Катон-Карагайском районе строится современный асфальтобетонный завод: улучшение дорог и новые рабочие места уже не за горами.



В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ



Для повышения уровня безопасности и профилактики дорожно-транспортных происшествий в Восточно-Казахстанской области проводится весеннее обследование автодорог. В работе задействованы сотрудники управления административной полиции Департамента полиции ВКО, специалисты Нацкомпании «Казавтожол» и РГП «Центр качества дорожных активов».



«В ходе проверки особое внимание уделяется состоянию дорожных знаков, разметки и световозвращающих элементов на ограждениях. Специалисты оценивают их видимость и соответствие нормативным требованиям», – пояснили в управлении адмполиции.

По итогам обследования выявлены более 200 нарушений, напрямую влияющих на безопасность движения. В адрес дорожных организаций направлены 120 предписаний об устранении нарушений, а десять их руководителей привлечены к ответственности.



Кроме того, совместно с обслуживающими организациями подготовлены предложения по устранению более 60 аварийно-опасных участков. Параллельно прорабатываются пути взаимодействия патрульной полиции с техническими службами дорожных организаций. Все принимаемые меры направлены на снижение уровня аварийности и обеспечение безопасных условий на дорогах региона.



ШАГ ВПЕРЁД ДЛЯ РАЙОНА



Отличная новость для жителей Катон-Карагайского района: по инициативе акимата и при поддержке ТОО «Өскемен-Тазалық» рядом с селом Шыңғыстай началось строительство нового асфальтобетонного завода. Предприятие, которое возглавляет Айдос Байғонысов – уроженец села Берел, обещает внести весомый вклад в развитие инфраструктуры региона.



Строительство завода стартовало в марте, и уже сейчас в него вложено около 280 млн тенге. Площадь будущего предприятия – два гектара. Оборудование и строительные материалы доставлены напрямую из Китая через отечественную подрядную организацию.



После завершения строительства, которое планируется к концу мая, на завод примут десять постоянных работников. Все они будут официально трудоустроены, а заработная плата будет зависеть от уровня квалификации.



Стоит отметить, что компания уже приступила к асфальтированию дороги, соединяющей сёла Барлық, Ақсу, Берел и Аршаты. Это значительно упростит передвижение и повысит качество жизни в сельской местности.



Сырьё для производства асфальта будут доставлять из нового карьера у села Еңбек, что создаст дополнительные возможности для развития местной промышленности.



Новый завод – это не просто объект, а шаг вперёд для всего района. Стабильная занятость, улучшение дорог и современные технологии – всё это уже скоро станет реальностью.

Дмитрий Чжан

Фото Департамент полиции ВКО

