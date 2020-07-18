Удалённо – даже лучше

Заявление на получение некоторых «бумажных» услуг ЦОНов теперь можно подать дистанционно.

– «Правительство для граждан» совместно с другими государственными органами рассмотрело возможность подачи заявлений на получение некоторых бумажных услуг удаленно, – сообщили в пресс-службе филиала «Правительство для граждан» по ВКО.

Теперь посредством сервиса «Электронные обращения» можно подать заявки на 24 вида госуслуг социального обеспечения. Планируется, что в ближайшее время этот список пополнится еще шестью услугами, среди которых такие, как назначение едино-

временной выплаты на погребение и назначение социальной выплаты на случаи потери кормильца.

– Для подачи заявки необходимо авторизоваться на портале egov.kz через электронно-цифровую подпись. Затем выбрать сервис «Электронные обращения» и заказать услугу онлайн, – поясняют в пресс-службе филиала «Правительство для граждан» по ВКО. – После этого следует заполнить формуляр, указав личную информацию (почтовый адрес, телефон, наименование услуги

и другое).

Также необходимо загрузить отсканированные копии документов (узнать нужный перечень можно в контакт-центре 1414 или в разделе «Стандарты государственных услуг» на сайте gov4c.kz), в том числе заявление с личной подписью. В графе «Кому?» – указать услугодателя (региональное подразделение госоргана, оказывающего

услуги).

В завершении заявку нужно подписать ЭЦП. При возникновении вопросов работники госкорпорации свяжутся с заявителем по указанному номеру телефона. Ответ о результате отобразится в личном кабинете.

В основном к услугам, доступным посредством сервиса «Электронные обращения», относятся те, что направлены на оказание социальной помощи гражданам. Со списком необходимых документов и образцами заявлений можно ознакомиться на портале, ссылки отображаются при выборе услуг.

Дмитрий Одинцов