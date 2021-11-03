Учёный. Педагог. Наставник

Выдающийся учёный, краевед, педагог-просветитель, создатель первого института демографии в Казахстане, мудрый наставник и прекрасный человек. В этом году Николаю Владимировичу Алексеенко исполнилось бы 90 лет…

Будущий доктор исторических наук родился 22 июня 1931 года в Усть-Каменогорске. После окончания средней школы он один год работал на Усть-Каменогорском свинцово-цинковом комбинате.

Однако любовь к истории и желание учиться привели его на исторический факультет Казахского государственного университета имени С. М. Кирова (ныне – Казахский национальный университет имени аль-Фараби). После окончания учебного заведения Николай Алексеенко более 20 лет проработал преподавателем Усть-Каменогорского педагогического института (ныне – Восточно-Казахстанский университет имени С. Аманжолова), в том числе заведующим кафедрой. К слову, именно герой повествования стал инициатором того, что для студентов-историков ввели обязательную дисциплину – краеведение.

– Большую часть жизни Николай Владимирович проработал в нашем университете, – поделилась кандидат исторических наук директор научно-исследовательского центра «Алтайтану» ВКУ имени С. Аманжолова Жанна Аубакирова. – Большой вклад он внёс в развитие демографической науки всего Казахстана. При вузе создал первый в стране институт демографии.

Кандидатскую диссертацию «Русская колонизация Рудного Алтая в XVIII – XIX вв.» герой повествования защитил в 1960 году. Спустя восемь лет написал и защитил докторскую на тему «Русские и казахи Верхнего Прииртышья в XVIII – начале XX вв.». В ней он рассказал об участии двух народов в освоении Верхнего Прииртышья.

В 1987 году Николай Алексеенко стал ректором Целиноградского пединститута (в наши дни – Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва), а в 1992 – возглавил Восточный гуманитарный институт в Усть-Каменогорске, который, к слову, был открыт по инициативе учёного.

Результатами научно-педагогической деятельности Николая Алексеенко стал довольно солидный «багаж» публикаций: 20 монографий и более 100 научных статей в периодической печати, отечественных и зарубежных научных изданиях.

Под руководством учёного защищено девять диссертаций по специальности «Отечественная история» на соискание учёной степени кандидата исторических наук, а также проведено десять международных научно-практических конференций «Этнодемографические процессы в Казахстане и сопредельных территориях». К слову, в этом году крупное научное событие посвящено 90-летию со дня рождения Николая Алексеенко.

Его труды не остались незамеченными. За заслуги в области высшего образования его наградили нагрудными знаками «За отличные успехи в работе», «Отличник народного просвещения Казахской ССР», «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан», орденом «Знак Почёта», медалью «Ерең еңбегі үшін», юбилейной медалью «10 лет Независимости Республики Казахстан».

Большое внимание Николай Алексеенко уделял воспитанию подрастающего поколения. За вклад в развитие общества, активную деятельность в укреплении межнационального согласия ему присвоено звание «Почётный гражданин Усть-Каменогорска», а одна из улиц областного центра названа в честь выдающегося земляка.

– Для Николая Владимировича на первом месте были человеческие качества, – отметила Жанна Аубакирова. – Если он видел, что человек старается, много работает, то во всём поддерживал его. С его лёгкой руки многие начали профессиональную карьеру. Кстати, сыновья учёного пошли по стопам отца и стали историками. Один из них, Александр Николаевич – известный за пределами республики казахстанский демограф, доктор исторических наук, главный научный сотрудник НИЦ «Алтайтану».

О наставническом таланте Николая Алексеенко Жанна Аубакирова знает не понаслышке – она была одной из его учениц. Именно он привил ей любовь к изучению демографических процессов. Сегодня она вместе с коллективом продолжает дело своего учителя.

– Он был мудрым, эрудированным, бесконечно любил то, чем занимался, – сказала директор НИЦ «Алтайтану». – Я несу по жизни все его наставления и знания и горжусь, что судьба свела меня с таким удивительным человеком.

Александра Исаева