Учиться всегда пригодится

В войсковой части 27943 Усть-Каменогорского гарнизона регионального командования «Восток» проводятся занятия с военнослужащими по повышению квалификации.

Как сообщили в пресс-службе Усть-Каменогорского гарнизона, основная цель таких занятий заключается в повышении уровня боевой готовности и качества знаний по специальностям.

Так, в ходе обучения военнослужащие овладеют навыками погрузки боеприпасов и приведения вооружения в боевое состояние, а военные танкового батальона освоят приёмы прицеливания с места и по ходу движения.

– Весь личный состав воинской части посещает занятия. Потому что каждый военнослужащий должен получить качественное образование по своей специальности. Надеемся, что они продемонстрируют полученные знания на практике в предстоящих учебных упражнениях, – подчеркнул сержант бригады 2 класса Куат Касымов.

Отметим, подготовительные занятия продолжатся до начала января. Итогом станут контрольные и практические занятия, которые позволят определить уровень усвоения учебного материала.

Насима Халелова