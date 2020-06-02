Есть ли шанс получить заветный аттестат, если по каким-либо причинам не удалось окончить школу? Ответ на этот вопрос дали в единственной вечерней школе открытого типа Усть-Каменогорска.

С 2015 года это уникальное учреждение образования действует на базе КГУ «Учебно-производственный комбинат» акимата города Усть-Каменогорска. Однако открыта она была ещё в 1980-х

годах. С того момента более 1000 выпускников успели покинуть её стены, получить на руки аттестат о среднем общем образовании и наконец-то услышать последний звонок.

Как отметил директор Учебно-производственного комбината, кандидат педагогических наук Бейбит Искаков, обучаться в вечерней школе могут все желающие, ранее по определенным причинам не окончившие школу. Однако стоит подчеркнуть, что несовершеннолетних примут на учебу только по решению Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

ВСЁ КАК У ВСЕХ?

Все же вечерняя школа отличается от дневной. К примеру, здесь одноклассниками могут стать люди самых разных возрастов. Сейчас в основном обучение проходят граждане от 20 до 35 лет. В прошлые годы за парты садились люди, достигшие 50-летнего возраста. Можно только позавидовать их стремлению получить образование и в очередной раз убедиться, что учиться никогда не поздно.

Особых различий в учебном процессе с традиционной школой нет. Также ведутся уроки, есть перемены между ними, как обычно, учащиеся пишут контрольные работы.

– Занятия ведутся пять дней в неделю, во время которых осваивают все общеобразовательные школьные предметы. Уроки проводят высококвалифицированные педагоги, – пояснил Бейбит Искаков. – Специфика обучения состоит в том, что многие ученики совмещают учебу с работой, поэтому обучение проходит во второй половине дня по индивидуальному графику.

Отметим, его длительность

зависит от того, в какой класс пришел учащийся. Набор в вечернюю школу объявляется с 8-го по 11-й класс. Кстати, в течение всего времени учеба в этой организации осуществляется абсолютно бесплатно.

Кроме того, ученикам предоставляют учебники. Занятия проходят в оборудованных классах, с интерактивными досками, компьютерной техникой и методическими, наглядными материалами.

По словам заместителя директора по воспитательной работе Айжан Турсуновой, помимо учебы «школьникам» всегда есть чем заняться. В стенах Учебно-производственного комбината можно принять участие в различных культурно-познавательных мероприятиях.

– Контингент обучающихся неоднородный. Несмотря на это, многие с удовольствием участвуют в общешкольных мероприятиях, – подчеркнула Айжан Турсунова. – Так как на базе УПК есть старшая общеобразовательная школа, большинство различных культурных событий проводятся совместно с вечерней. Традиционными стали конкурсы рисунков, состязания среди чтецов, концерты, посвященные государственным праздникам, последние звонки и линейки с вручением аттестатов.

Также с 2020 года учащиеся по желанию могут обучиться на платных курсах по подготовке водителей транспортных средств категорий В и С.

По завершении обучения выпускники вечерней школы получают аттестат о среднем образовании, после чего могут продолжить учебу в колледжах, вузах и устроиться на работу.

ВПЕРЁД ЗА МЕЧТОЙ!

Приходят в вечернюю школу по самым разным причинам. Девушки, обучающиеся там, рассказали свои истории и поделились планами на будущее.

– В восьмом классе я забеременела. Из школы об этом сообщили в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. После комиссии меня направили в вечернюю школу, – говорит Дарья. – Занятия начинаются в 15:15, это дает мне возможность быть рядом с ребенком, пока мои родители не вернутся с работы. Иногда наши графики не совпадают, поэтому не всегда получается посещать занятия ежедневно.

В таких случаях молодая мама заранее предупреждает классного руководителя о своем отсутствии. Учителя-предметники идут девушке навстречу, дают ей на дом задания по темам, которые она пропустила.

Этой весной Дарья окончила десятый класс. Через год хочет поступить в медицинский колледж на специальность «Сестринское дело». Выбрала эту профессию неслучайно. С детства она мечтала помогать людям, приносить пользу обществу.

О своих целях и желаниях рассказала юная Вероника. Окончив девятый класс общеобразовательной школы, она захотела получить образование в колледже по специальности «Дошкольное воспитание и обучение». Поступить удалось, однако спустя год девушка поняла, что это не её профессия.

– Начала обдумывать, что делать дальше. Узнала, что в Усть-Каменогорске есть вечерняя школа, где я могла бы окончить 10-й и 11-й классы. Собрав все необходимые документы, направилась туда. Оказалось, после первого курса колледжа меня примут сразу в 11-й класс. Так я и поступила, – вспоминает Вероника.

В этом году она выпускается из вечерней школы. Планирует поступать в медицинский колледж, а затем – в НАО «Медицинский университет Семей».

– Сложностей в обучении не возникало. Было удобно ходить на работу до обеда и заниматься в школе до 19:00, – поделилась выпускница.

ГЛАВНОЕ –

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Основная проблема у специалистов вечерней школы возникает только с посещением занятий «школьниками». Большинство из них совмещают учебу с работой, а рабочий день зачастую длится ежедневно с 8:00 до 17:00. Поэтому они не всегда успевают прийти к началу уроков.

– В таких случаях ученик получает материалы и задания по тематике пропущенных уроков. Это даёт ему возможность все наверстать и получить оценку, – сказала заместитель директора по учебной работе Рахат Ибраимова. – Однако для организации такого вида учебного процесса учащийся должен представить справку с места работы с указанием его рабочего графика.

Для тех, кто временно не может посещать занятия, педагоги организуют дистанционное обучение с использованием информационных технологий.

– С начала нового учебного года планируем апробировать постоянное дистанционное обучение, с учетом желания и возможностей отдельных учащихся, – добавил Бейбит Искаков.

Несовершеннолетние, ухаживающие за детьми, либо беременные обучаются по индивидуальным планам. Если у них появляется возможность посещать уроки, то приказом директора учреждения они сразу же переводятся на очное обучение в старшую общеобразовательную школу.

С какими бы жизненными трудностями ни сталкивались ученики вечерней школы, им всегда готовы помочь учителя, которые стараются найти индивидуальный подход к каждому из них. Ведь право на получение качественного образования есть у всех.