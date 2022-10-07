Учиться никогда не поздно

Около двухсот жителей Усть-Каменогорска получают востребованную специальность бесплатно.

Это стало возможным благодаря программе по профессиональному обучению, которая предусмотрена в рамках реализации Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы. Так, по информации отдела занятости и социальных программ Усть-Каменогорска, на сегодняшний день на обучение направлены 173 человека, из них получили специальность 51 и 50 трудоустроены на постоянные рабочие места.

В тесном сотрудничестве с Центром занятости населения Усть-Каменогорска работает учебный центр «Азбука».

– В нашем центре обучают многим профессиям как технического направления: трактористы, водители, автоэлектрики, слесари, газоэлектросварщики, так и административный персонал: бухгалтеры, администраторы и другие специальности, – рассказала директор учебного центра Татьяна Райм. – По направлению Центра занятости к нам приходят безработные, получают новую профессию и трудоустраиваются на вакантные места на предприятия областного центра.

Отметим, что краткосрочное профессиональное обучение осуществляется по двум направлениям: обучение безработных на рабочем месте у работодателя и обучение безработных в учебных организациях по заявкам работодателей.

По первому направлению срок обучения составляет 3-6 месяцев, во время учёбы выплачивается заработная плата в размере 20 МРП, по окончании с безработным заключается трудовой договор на 12 месяцев.

По второму направлению срок обучения составляет 3-6 месяцев, во время учёбы выплачивается стипендия в размере 21787 тенге, после завершения курсов безработного трудоустраивают на постоянное место работы.

Большинство слушателей курсов – представители молодого поколения.

– Решил, что нужна профессия, чтобы не возникало финансовых проблем, – поделился курсант учебного центра Дмитрий Левшин. – Курсы порекомендовал знакомый, он благодаря проекту получил профессию повара.

Добавим, все желающие пройти обучение могут обратиться в Центр занятости населения по месту жительства. По завершении курсов обучившиеся получат свидетельство и сертификат государственного образца.

Александра Исаева