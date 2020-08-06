Учитесь видеть красоту

Однодневный пленэр в окрестностях села Зимовьё Глубоковского района провели члены творческого объединения художников «Жаңғыру» и сотрудники Восточно-Казахстанского музея искусств.

В марте этого года в залах музея была развёрнута первая коллективная выставка объединения под названием «Көзімнің қарасы», посвящённая 175-летию Абая Кунанбайулы. Тогда вниманию зрителей представили более 40 живописных и графических работ.

Следующим этапом стал пленэр «Степной лик». В нём приняли участие члены Союза художников Республики Казахстан Кудаш Нурсадыков, Ержан Турганбаев, Гульнар Бекбердинова и специально прибывшая из Алматы Рада Бейсенова, а также молодые художники Куаныш Адильбек из Катон-Карагайского района, Данияр Аллабергенов, Есбол Нурсадыков, Даулет Тастемир, Айбек Самарханов.

– В Восточно-Казахстанской области много замечательных живописных мест. В некоторых из них мы побывали, в том числе в Катон-Карагайском и Абайском районах. В селе Зимовьё мы ещё не были, – рассказал инициатор пленэра Кудаш Нурсадыков

Пленэр, по словам специалистов, всегда был отличной формой повышения профессионального мастерства художников. Так и в этот раз опытные мастера кисти провели методические и практические занятия для своих молодых коллег. Кроме того, состоялось два выхода на этюды (произведение в изобразительном искусстве, выполненное с натуры с целью её изучения) и обсуждение результатов работы участников проекта.

К примеру, Кудаш Нурсадыков запечатлел горы и дома местных жителей. Обычному зрителю может показаться, что произведение уже законченное, но сам художник решил, что картина ещё требует дополнительной доработки и сфотографировал этот пейзаж.

Гульнар Бекбердинова нарисовала две картины. Её внимание привлекли высокие ели, стремящиеся к небу. Именно на них она и сделала акцент в своих зарисовках. Также художник подчёркивает необычную красоту места и разнообразие оттенков.

– Моя работа получилась суровой. Обычно сначала разделяю пейзаж на планы, затем распределяю цветовое соотношение. Меня так учили, но в искусстве бывают моменты, когда от этих правил приходится отходить. Иногда и я нарушаю классические законы, чтобы выразить опредёленный мотив, привлёкший меня, – поделился Ержан Турганбаев.

Своими работами порадовали и молодые живописцы, однако, как они отмечают, у каждого были свои сложности. Кто-то давно не занимался живописью, а кто-то участвовал в пленэре впервые. Дополнительной сложностью для новичков стало естественное освещение, так как солнце нельзя подкорректировать под себя. Однако в результате всё это не помешало участникам показать то, на что они способны и написать неповторимые картины.

– Мы приехали сюда не только для того, чтобы немного развеяться и порисовать. Есть чему поучиться у опытных мастеров. Моя цель – добиться значительных достижений в рамках работы в творческом объединении художников «Жаңғыру», – подчеркнул Куаныш Адильбек.

По словам инициатора пленэра, подобные неформальные встречи на открытом воздухе в живописных местах области будут проводиться и в дальнейшем. По их итогам возможна организация специальной выставки.

Гульжан Естаева