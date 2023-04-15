Учитель с большой буквы

Восточный Казахстан славится плеядой выдающихся работников образования, благодаря которым подрастающее поколение не просто получает качественные знания, но и искренне увлекается наукой. Такой является Ирина Лушпай, которая более 30 лет преподаёт в школе-лицее №11 Усть-Каменогорска.

Об Ирине Антоновне с уважением отзываются коллеги, с теплотой и благодарностью вспоминают выпускники. Ещё бы! Ирина Лушпай, обладая огромным педагогическим опытом и придерживаясь особой методики преподавания, на протяжении многих лет готовит будущих врачей и научных сотрудников в области непростой точной науки химии.

– В настоящее время в современной школе достаточно остро стоит задача повышения эффективности и результативности педагогического процесса, – считает Ирина Лушпай. – В школе-лицее №11 я работаю учителем химии. И очень хочу привить любовь и интерес к своему предмету у детей.

По отзывам учеников Ирины Антоновны, ей с успехом удаётся их увлечь.

– Химия меня заинтересовала давно, и я хотела учиться именно у Ирины Антоновны, потому что она профессионал, – говорит ученица 11 «Е» класса Дияра Азылқан. – В нашем классе естественно-научное направление с углубленным изучением химии и биологии. Я планирую связать свою будущую профессию с медициной, мечтаю стать хирургом. Уроки у нас всегда проходят очень интересно, потому что учитель оригинально подходит к подаче материала.

Ирина Лушпай имеет академическую степень магистра по специальности «химия». Ею разработаны и апробированы: программа по курсу «Решение усложнённых и нестандартных задач по химии в 8-11 классах» (2011 г.), программа по курсу «Актуальные вопросы химии» (2014 г.), программа по курсу «Химический эксперимент с использованием информационных технологий» (2012 г.).

В течение многих лет Ирина Антоновна является лектором института повышения квалификации педагогических работников «Өрлеу» и председателем конкурсной комиссии городской олимпиады «Дарын». В 2012 году была делегатом первого республиканского съезда учителей химии и биологии Республики Казахстан. Также с 2012 года является разработчиком и экспертом Национального Центра Тестирования (Астана). Талантливого учителя не раз награждали многочисленными грамотами и благодарственными письмами Управления образования ВКО и вышестоящих организаций.

По её словам, сегодня на химических факультетах вузов открываются новые специальности: цифровая химия, нанохимия, хемоинформатика, молекулярное моделирование, драг-дизайн и многие другие востребованные направления.

– Необходимо изучать этот предмет так, чтобы полученные знания можно было применить в повседневной жизни, а потом и в работе, – уверена Ирина Лушпай. – Чтобы заинтересовать ученика и добиться желаемого результата, урок необходимо делать современным, вносить элементы новизны. В своей работе я использую приёмы проблемного обучения, которые привлекают внимание учащихся и активизируют их познавательную деятельность, заставляют рассуждать, анализировать, оценивать, делать выводы. Можно самую сложную тему превратить в увлекательное открытие.

Использование информационно-коммуникационных технологий даёт возможность учителю смоделировать процесс на экране компьютера и провести урок креативно. Большое количество наглядного материала в виде моделей строения атомов, шаростержневых моделей, коллекций, приборов делают уроки практико-ориентированными. Ирина Антоновна подчеркнула, что современное оборудование кабинета позволяет осуществлять не только химический эксперимент в рамках программы, но и выполнять исследования в рамках научных проектов, с которыми ребята блестяще выступают на городских, областных и республиканских конференциях.

– Большая удача для учителя работать с одарёнными детьми, – признаётся педагог. – Особую гордость вызывают победители конкурсов и олимпиад, а также наши выпускники. Их достижения – это оценка трудолюбия, упорства и систематических занятий по всем учебным дисциплинам. И, конечно же, это оценка работы всего педагогического коллектива, а также родителей ученика. В числе моих выпускников семь кандидатов химических и медицинских наук и один доктор химических наук. Они – будущее нашей страны.

К слову, на сегодняшний день в школе-лицее № 11 трудятся 77 педагогов, один из которых удостоен звания мастера, более 30 являются педагогами-исследователями. Среди них и Ирина Лушпай.

– Ирина Антоновна несомненно достойна высокой награды за её большой вклад в развитие системы образования, – подчёркивает директор школы-лицея №11 Карлыгаш Икамбаева. – В нашей школе она работает с 1992 года. На протяжении последних восьми лет педагог-исследователь успешно готовит участников конкурса «Химический калейдоскоп», который проходит на базе ВКУ им. С. Аманжолова. Благодаря труду Ирины Антоновны дети занимают призовые места. Значимой наградой за труды Ирины Лушпай стал орден «Құрмет», который заслуженный учитель получила в конце прошлого года согласно Указу Президента Республики Казахстан от 14 октября 2022 года.

Лилия Дроздова

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