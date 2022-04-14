Вести из районов

Учитель нации

14.04.2022
654

В Аягозском районе прошла книжная выставка, посвящённая творчеству Ахмета Байтурсынова.

В рамках акции «Одна страна – одна книга» в сельской библиотеке села Ушбиик была организована книжная выставка «Ұлттық ұлы ұстазы» (Великий учитель нации), посвящённая 150-летию со дня рождения Ахмета Байтурсынова.

На выставке были представлены его произведения, книги, научные труды. Как отметили сотрудники библиотеки, Ахмет Байтурсынов – блестящий литератор, педагог, лингвист, внёсший неоценимый вклад в развитие культуры, казахской литературы и письменности. Он является автором первого алфавита казахского языка на основе арабского письма.

Марк Касымов

Аягозский район

14.04.2022
654

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