Учитель на миллион

Учитель Мейрамгуль Жанаспаева из Семея стала номинантом премии «Учитель Мира».

Мейрамгуль Жанаспаева работает учителем русского языка и литературы в СОШ № 3 Семея. 30 лет она посвятила педагогической деятельности. Преподаватель не только учит правописанию и грамматике, она – инициатор различных экологических проектов. В 2018 году при её участии разработан Международный проект «Корни травы», реализованный Посольством Японии. Школа выиграла грант, и на полученные средства был произведён ремонт.

На премию «Учитель Мира» Мейрамгуль Жанаспаева представила проект интеграции учебных предметов с экологическим направлением.

– Мы живем в Семее – историческом и культурном центре Казахстана. Наш край – родина великих казахских поэтов. У нас очень красивая природа. Но, к сожалению, миру город больше знаком как Семипалатинск – место, где проходили ядерные испытания. Они оставили тяжёлый след в экологии нашего края, население до сих пор ощущает отголоски этих страшных событий. Поэтому главное направление в моей работе – развитие в детях духовности, человечности, формирование личности с глобальным экологическим мышлением, – говорит педагог.

Сегодня школа имеет богатый опыт реализации социальных проектов с привлечением не только учащихся и педагогов, но и родительской общественности. Один из таких проектов – «Территория школы – территория радости», куда были вовлечены порядка 1500 человек. В результате озеленения двор школы превратился в место отдыха не только самих учащихся, но и жителей близлежащих микрорайонов. Совместные проекты сплотили учащихся и педколлектив, выявили активистов и волонтёров. Это позволило приступить к реализации общественно-экологического проекта «Зелёная школа».

– Вся работа проекта – это альянс семейного и педагогического воспитания. Участие в проекте приобрело определённую систему в семье: развитие декоративно-прикладного искусства и ремесленничества через использование вторичного сырья; волонтёрская деятельность детей и родителей, – говорит Мейрамгуль Жанаспаева. – Дети вместе с родителями делают разные поделки из вторичного сырья. Кое-что выставляется на продажу через школьный интернет-магазин. Это стало дополнительным заработком для семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В нашей школе около 200 детей из таких семей.

Флора Левина

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Семей