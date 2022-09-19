Учить чистоте языка и мыслей

Имя учителя Белоусовской основной школы Лязат Рахимовой внесено в Международную энциклопедию «Лучшие люди в образовании».

Если на школьных уроках господствует свобода, в основе которой – общение, то в этот момент рождается творчество, считает учитель русского языка и литературы Лязат Рахимова.

На протяжении более 30 лет она не просто преподаёт школьные предметы, а старается, чтобы её ученики «жили» на уроке. Жить на уроке, по её словам, – это значит забыть, что идёт школьный процесс, и думать о литературном персонаже как о реальном человеке, о своём отношении к нему…

Надо сказать, что у многих учеников Лязат Майлыхановны самый любимый предмет – литература. Зачарованно слушая, как учитель рассказывает о Достоевском, Пушкине, Чехове, юные белоусовцы невольно начинают вдумываться, анализировать, рассуждать. Знакомя школьников с классикой литературы, учитель прививает им вкус и интерес к чтению, чистоте речи и мыслей.

В 1985 году после окончания Усть-Каменогорского пединститута молодой специалист вернулась в родной Курчумский район, в школу, где когда-то сама сидела за партой. Проработав учителем несколько лет, вышла замуж и переехала с семьёй в посёлок Белоусовка.

Сегодня она – педагог высшей категории, или по новому определению – педагог-исследователь, автор методических пособий, статей в республиканских журналах, публикаций в сборнике материалов НПК филиала АО «НЦПК «Орлеу». Её педагогический опыт был отмечен в Международной энциклопедии «Лучшие люди в образовании».

Ученики Лязат Рахимовой неизменно становятся призёрами предметных олимпиад, конкурсов сочинений районного и республиканского уровней, казахстанских интернет-олимпиад, районных и областных научно-практических конференций.

Да и сама она может похвастаться внушительными достижениями, являясь победителем районных конкурсов «Учитель года» и «Профсоюзный лидер». В течение восьми лет Лязат Майлыхановна являлась членом жюри районной олимпиады по русскому языку и литературе.

Помимо этого окончив курсы школьных тренеров, получила возможность обучать своих коллег в рамках школьных курсов, с её лёгкой руки повысили квалификацию девять педагогов Белоусовской основной школы.

Лязат Рахимова считает, что учителем нельзя просто устроиться, учителем нужно быть. А это огромный труд, требующий постоянной самоотдачи.

– Обязательными элементами работы учителя должны быть раскрытие у учеников их талантов, желание развиваться и совершенствоваться через учебный процесс и получение новых знаний. При этом категорически нельзя подавлять в детях творческое начало и инициативу, поскольку не исключено, что в будущем эти качества помогут состояться талантливому человеку, – говорит наша собеседница.

Она также считает, что времена учителей, которые «рассказывают уроки» и «дают контрольные», прошли. Настало время учителя-друга, который всегда рядом, когда требуется его поддержка, и это касается не только предмета. Это человек, который помогает ученику становиться лучше с каждым днём.

– Педагог должен не только учить других, но и сам ежедневно учиться, получая отклик в виде горящих восторгом детских глаз. Для меня лучшей наградой является желание детей с удовольствием идти на мои уроки. Это ли не важная составляющая счастья – ждать завтра, чтобы с удовольствием пойти на работу!

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район