Учись бесплатно, живи достойно! 

Студенты КГУ «Глубоковский аграрный колледж» не только учатся, но и финансово обеспечивают себя.

– Не в деньгах счастье, философски скажут одни… А в их количестве, хитро улыбнувшись, продолжат известную поговорку другие. А мы поправим: не только в деньгах счастье. Но роль денежных средств в нашей жизни трудно переоценить, – говорит Нина Хилькевич, замдиректора по учебно-воспитательной работе Глубоковского аграрного колледжа.

В том, что человек стремится зарабатывать деньги, нет ничего плохого. Главное, чтобы заработок был честный. Как же могут зарабатывать деньги студенты? В первую очередь, хорошо учиться. Ведь учёба – их основной труд.

– Все студенты, поступившие в аграрный колледж на первый курс, получают ежемесячную государственную стипендию в течение первого семестра. Для ребят, обучающихся по рабочим профессиям, стипендия составляет 21 787 тенге. Для получающих квалификацию «Техник-механик» – 20 948 тенге. Студенты из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, опекаемые получают ежемесячно 28 323 тенге (при обучении рабочим профессиям) и 27 232 тенге – если обучаются по квалификации «Техник-механик».

В декабре у студентов зимняя сессия и промежуточная аттестация, результаты которых влияют на получение стипендии во втором семестре. Если «проскочит» хоть одна тройка – стипендии во втором семестре не будет. Ну а если сессия сдана на «пятёрки» – жди повышенной на 15 процентов!

Студентам, обучающимся по Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы, стипендия выплачивается, даже если сессия сдана на «тройки». Так государство поддерживает учащихся из социально незащищённых слоёв населения. Кроме стипендии, всем, независимо от оценок, два раза в год выплачивается компенсация за

проезд – 2 МРП.

– И это ещё не все доходы студента, – уверяет замдиректора колледжа. – Прохождение производственной практики оплачивается учащимся сто процентно. На разных предприятиях заработная плата практиканта составляет, в зависимости от его знаний, умений, навыков, от 80 тысяч до 150 тысяч тенге.

А если ты не лентяй, дисциплинированный работник – можешь получить ещё и премию.

Все крестьянские хозяйства Глубоковского района практикуют моральное, материальное стимулирование работников, в том числе и практикантов. Основная часть предприятий обеспечивает ребят бесплатным питанием, общежитием или осуществляет бесплатную доставку до места работы.

При этом в период прохождения практики государственная стипендия сохраняется, как и право на одноразовое горячее питание. Стоимость питания за период производственной практики выдаётся либо сухим пайком, либо оплачивается деньгами. Согласно калькуляции, стоимость питания студента на один день – 663 тенге. В обычное время в столовой колледжа на эту сумму готовят вкусные обеды. При дистанционном обучении выдаётся сухой паёк.

– Если произвести простой арифметический подсчёт, можно увидеть, что студент Глубоковского аграрного колледжа сам себя финансово обеспечивает за счёт учёбы, – резюмирует Нина Хилькевич. – А в некоторых случаях ребята помогают родителям в решении семейных финансовых проблем. Вот и получается: учись бесплатно, живи достойно, а государство тебя поддержит! А мы, инженерно-педагогический коллектив КГУ «Глубоковский аграрный колледж», поможем молодым людям овладеть профессией так, чтобы в будущем их доходы многократно возросли.

Бахыт Сарсембаева

Фото КГУ «Глубоковский аграрный колледж»

Глубоковский район